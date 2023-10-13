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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تطبيقات خبيثة على أندرويد تسرق أموالك في ثوان وهونر تطلق سمارت ووتش بشريحة الاتصال الإلكترونية eSIM

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ستيكرز مميزة جربها.. طريقة إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي على واتساب

أعلنت شركة “ميتا” Meta، المالكة لمنصة فيسبوك، في الآوانة الأخيرة، عن العديد من منتجات وميزات الذكاء الاصطناعي لتطبيق المراسلة التابع لها واتساب WhatsApp.

 

بمظهر شيك وسعر رخيص.. Rogbid تطلق أول ساعة ذكية للنساء

أعلنت شركة Rogbid، عن ساعتها الذكية الجديدة المصممة خصيصا للنساء تحت اسم Rowatch  5S، والتي تأتي بتصميم أنيق وتطرح بسعر رخيص جدا مقارنة بالمواصفات الني حصلت عليها.

 

عرض جبار.. احصل على جوال شاومي 12 برو بـ خصم 45%

تقدم شركة شاومي مجموعة مميزة من الهواتف الرائدة، التي تتميز بعدد من الإمكانات القوية التي تجعل الكثيرين يقبلون على شرائها، من بينها هاتف "شاومي 12 برو"، والذي يتميز بمواصفات عالية توفر للمستخدم تجربة رائعة مشابهة لأجهزة آيفون، بدءا من الأداء القوى ومرورا بالشاشات الكبيرة، مع معدلات تحديث عالية من أجل الألعاب، إلى جانب إعدادات كاميرا متطورة توفر تجربة تصوير احترافية.

 

هونر تشعل المنافسة.. هاتف جديد قابل للطي الأنحف في العالم

أعلنت شركة هونر Honor الصينية، عن هاتف آخر قابل للطي ضمن تشكيلة Magic V، والذي يأتي خلفا لجهاز العام الماضي Magic Vs، ويتميز الهاتف المسمى Magic Vs2 بإطار مصنوع من سبائك المغنيسيوم مع مفصل Luban Titanium المطور حديثًا والذي سمح للجهاز بأن يكون نحيفا بشكل ملحوظ بوزن 229 جراما فقط.

لا تقم بتنزيلها.. تطبيقات خبيثة على أندرويد تسرق أموالك في ثوان

حذر خبراء الأمن السيبراني، مستخدمي هواتف أندرويد من مجموعة تطبيقات معينة موجودة على أجهزتهم، من شأنها أن تساعد المتسللين على سرقة الأموال منهم.

 

الهواتف المعجزة للمحترفين.. مقارنة بين iPhone 15 Pro Max وشاومي 13 ألترا

في عالم الهواتف الذكية الواسع، حيث يتلاقى الابتكار والتكنولوجيا، يتألق نجمان بشكل أكثر سطوعا هذا الموسم وهم: هاتف آبل iPhone 15 Pro Max وهاتف شاومي 13 Ultra من Xiaomi، كلا الجهازين ليسا مجرد هواتف ذكية؛ إنها روائع هندسية من حيث التصميم ومعجزة تقنية من حيث التكنولوجيا.

 

عرض الجمعة.. اشترى موبايل سامسونج Galaxy M54 بخصم 13%

يعد Galaxy M54، أحد هواتف سامسونج متوسطة الفئة في السوق المصري، فهو يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من أقوى هواتف أندرويد التي تتمتع بإعدادات كاميرا قوية تقدم صورا وفيديوهات عالية الجودة، إلى بطارية ضخمة بسعة 6000 مللى أمبير.

بطارية تدوم 14 يوما.. هونر تطلق سمارت ووتش بميزات جبارة وسعر منافس

أطلقت شركة هونر Honor، ساعتها الذكية الجديدة Honor Watch 4 Pro والتي تتميز بعددا كبيرا من وظائف اللياقة البدنية، وإطار أنيق مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ودعما خاص لشريجة الاتصال الألكترونية eSIM.

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