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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تقم بتنزيلها.. تطبيقات خبيثة على أندرويد تسرق أموالك في ثوان

تطبيقات أندرويد
تطبيقات أندرويد

حذر خبراء الأمن السيبراني، مستخدمي هواتف أندرويد من مجموعة تطبيقات معينة موجودة على أجهزتهم، من شأنها أن تساعد المتسللين على سرقة الأموال منهم.

 

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "thesun" البريطانية، طالب خبراء الأمن السيبراني مستخدمي أجهزة أندرويد بسرعة حذف تطبيقات معينة قد تكون مثبتة على هواتفهم الذكية، بعد أن أشاروا إلى أن هذه التطبيقات تحوى برنامج ضار لتعدين العملات المشفرة.

 

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وأوضحوا أنه قد تم إخفاء البرنامج الضار داخل تطبيقات ذات مظهر شرعي على أجهزة أندرويد خاصة بالعملات المشفرة، ويعد Cryptojacking هو نوع من البرامج الضارة التي تستخدم قوة معالجة الكمبيوتر أو الهاتف الذكي لسرقة العملات المشفرة لصالح المتسللين.

 

وما يزيد الأمر سوءا، هو أن هذا البرنامج المخفي داخل تطبيقات أندرويد، يمكن أن يتسبب في إبطاء سرعة الجهاز، ويمكن أن يتسبب أيضا في ارتفاع درجة حرارته.

 

ولسوء الحظ، أوضح خبرا الأمن السيبراني، أن البرنامج الخبيث Cryptojackers يمكن أن يصيب أجهزة أندرويد بعدة طرق، بما في ذلك هجمات التصيد الاحتيالي ومواقع الويب الضارة والبرامج المصابة، ولعل أبرزها هي طريقة التصيد الاحتيالي وهى عملية احتيال يقوم فيها المهاجمون بخداع الأشخاص للكشف عن معلوماتهم الحساسة.

 

كيف تحمي نفسك

هناك عدد من الطرق التي يمكن لمستخدمي أندرويد من خلالها التخفيف من مخاطر الوقوع ضحية لهجوم التعدين الخفي، وهي كالآتي:

 

أولا: يجب على مستخدمى هواتف أندرويد تجنب تثبيت التطبيقات من متاجر خارجية غير الرسمية، وأشارت شركة McAfee للأمن السيبراني إلى أنه "على عكس متجرى جوجل بلاي وآب ستور" اللذين لديهما إجراءات معمول بها لمراجعة التطبيقات وفحصها للمساعدة في التأكد من أنها آمنة ومأمونة، فإن مواقع الطرف الثالث قد لا تكون كذلك على الإطلاق.

 

وعلاوة على ذلك، قد تستضيف بعض مواقع الجهات الخارجية عن عمد تطبيقات ضارة كجزء من عملية احتيال أوسع نطاقا.

 

ثانيا: لا تقم أبدا بتنزيل أي شيء من النوافذ المنبثقة الغريبة على مواقع الويب أو بعض التطبيقات والألعاب.

 

ثالثا: إذا كنت على وشك تنزيل تطبيق جديد، فقد يكون من المفيد أيضا قراءة مراجعات المستخدمين وإبقاء ميزة Play Protect في متجر جوجل نشطة.

 

رابعا: يجب عليك أيضا تحديث جهازك دائمًا بأحدث البرامج وتحديثات الأمان.

 

خامسا: قالت McAfee: "إنه يمكن لبرامج الحماية الشاملة (مكافحة الفيروسات)عبر الإنترنت حمايتك بعدة طرق".

أندرويد هواتف اندرويد برنامج ضار البرامج الضارة Cryptojacking

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