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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصل إلى السعودية| شاهد

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي، إلى السعودية، في إطار جولته الإقليمية لبحث أزمة التصعيد الجاري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي منذ السبت الماضي، السابع من أكتوبر.

وبدأ بلينكن جولته في وقت سابق من الجمعة، بزيارة إسرائيل، ومن المنتظر أن يزور مصر والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.

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