اعرف سعر ساعة هونر الجديدة Honor Watch 4 Pro

كشفت شركة هونر رسمياً عن ساعتها الذكية الجديدة Honor Watch 4 Pro، المصنوعة من الفولاذ الغير قابل للصداً.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، جاءت ساعة Honor Watch 4 Pro بشاشة قياس 1.5 بوصة من نوع LTPO AMOLED، بدقة عرض 464×464 بكسل، مع ميزة التشغيل الدائم.

جاءت الساعة Honor Watch 4 Pro بإطار من الفولاذ غير القابل للصدأ، وتدعم شرائح الاتصال الإلكترونية eSIM وشبكات الجيل الرابع LTE.

Honor Watch 4 Pro

كما أن الساعة Honor Watch 4 Pro مقاومة للماء والغبار حتى عمق 5 أمتار وبالتالى تصلح للإستخدام في المسبح، مع ميزات NFC، بلوتوث 5.2، نظام الملاحة العالمى GPS.

ومن خلال الساعة Honor Watch 4 Pro يمكن اجراء المكالمات عبر مكبر الصوت والميكرفون، مع ميزة بث الموسيقى لسماعات الأذن اللاسلكية، وتعمل بنظام تشغيل MagicOS 7.2.

تحتوى الساعة Honor Watch 4 Pro على مستشعر بصري ثماني لتتبع معدل ضربات القلب، ومستويات الأكسجين في الدم SpO2، وكذلك تتبع النوم والتوتر، وبالطبع جميع الأوضاع الرياضية القياسية.

Honor Watch 4 Pro

تمتلك الساعة Honor Watch 4 Pro بطارية سعة 480 ميلي أمبير، تعمل شحنتها حتى 10 أيام مع الاستخدام المعتدل.

سعر الساعة

يمكنك الحصول على الساعة فى 3 ألوان هي الأسود، والبني، والأخضر الداكن، ويبدأ سعرها من 220 دولارًا أمريكيًا.