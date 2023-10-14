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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ضرائب متأخرة على مايكروسوفت بقيمة 29 مليار دولار

مايكروسوفت
مايكروسوفت

أخطرت دائرة الإيرادات الداخلية شركة مايكروسوفت عملاقة البرمجيات انها مدينة بضرائب متأخرة بقيمة 29 مليار دولاراً، بجانب غرامات وفوائد للسنوات ضريبية فى الفترة من عام 2004 إلى 2013.

وبحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات، قال دانييل جوف، نائب رئيس مايكروسوفت للضرائب والجمارك في جميع أنحاء العالم :"القضايا التي أثارتها مصلحة الضرائب الأمريكية متعلقة بالماضي ولا علاقة لسياستنا الحالية بها”.

وفقاً لقانون عام 2017 للتخفيضات الضريبية والوظائف، قد يقلل الضريبة النهائية المستحقة بنحو 10 مليارات دولار، حسبما صرح نائب رئيس مايكروسوفت للضرائب والجمارك في جميع أنحاء العالم.

كانت مايكروسوفت تنقل في عام 2012 أرباحًا بمليارات الدولارات إلى ولايات قضائية، مثل بورتوريكو، وهي من بين مناطة أمريكية تفرض أسعارًا أقل بكثير على الشركات هناك.

كما أن مايكروسوفت لا توافق على تعديلات مصلحة الضرائب الأمريكية المقترحة وتعارضها بشدة، وأوضحت أنها لا تتوقع حل الأزمة فى العام القادم.

يذكر أن مايكروسوفت انتصرت سابقاً على لجنة التجارة الفيدرالية، التي فشلت في الحصول على أمر قضائي ضد مايكروسوفت بعد استحواذها على شركة أكتيفيجن بليزارد مقابل 68.7 مليار دولار.

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