محمد المصري صائد الدبابات بحرب اكتوبر: دمرت 27 معدة إسرائيلية..وأمي كلمة السر

قال محمد المصري صائد الدبابات بحرب اكتوبر ان والدته كانت مثل أعلى له حيث ربت فيه النخوة والرجولة والغيرة على الوطن مضيفا " أمي كانت تقول لي دائما :" خليك راجل "



واضاف محمد المصري صائد الدبابات خلال لقائه مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة ان ثمن الصاروخ الواحد ١٥٠٠ دولار.



وأكد محمد المصري خلال اللقاء انه قام بتدمير 27 دبابة في القوات الاسرائيلية مشيرا انه تدرب عامين ونصف على تدمير الدبابات.



وتأتي حلقة البطل المصري، ضمن حلقات النصر التي يذيعها برنامج بالخط العريض، على مدار شهر أكتوبر، احتفالا بالنصر في الحرب المجيدة.



وفي الحلقة حكي "المصري"، تفاصيل 4 ساعات قضاها في منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1974 بصحبة المشير أحمد اسماعيل وزير الدفاع وقتها.



كما كشف المصري كواليس تدريباته قبل حرب أكتوبر على استخدام الصواريخ لاصطياد اهداف العدو من الدبابات، ويحكي لحظات اللحظات الصعبة بعد نكسة 67 والأيام العصيبة التي عاشتها مصر وكيف استطاع الجيش المصري رد كرامة لكل المصريين في حربي الاستنزاف وأكتوبر.



كما تطرق المصري خلال اللقاء إلى تفاصيل المقابلة مع العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، قائد اللواء 109 في جيش العدو الإسرائيلي، والذي تم آسره في حرب اكتوبر 1973، مضيفا: "أول ما شافني إداني التحية العسكرية ودي عظمة مصر".



وقال صائد الدبابات في الحلقة: "كنا 4 بنشرب في غطا زمزمية، الشباب دلوقتي عايز قدوة حية، شبعنا كلام".

.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساءا ، واختص البرنامج هذا الشهر باستقبال ضيوف من صانعي النصر في حرب اكتوبر المجيدة في عدة حلقات متتالية على مدار شهر اكتوبر مع الإعلامية المتميزة إيمان أبوطالب.



.