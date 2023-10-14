انتهاء أعمال الورشة الفنية بثقافة سيناء

انتهت أعمال ورشة العمل الفنية، التي أقيمت خلال الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة للمحافظات الحدودية، بقصر ثقافة العريش، ضمن مشروع "أهل مصر" تحت شعار" يهمنا الإنسان" ، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات وهي مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة.

حيث اقيمت الفعاليات بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء.

إنتاج الجلود:

وقد تضمنت ورشة العمل ، كتابة القصة القصيرة، وورشة إنتاج الجلود التى قامت المدربة هبه فرج بعرض انتاج الفتيات من الجلود وكيفية التفريق بين الطبيعي والصناعي، من حقائب بأشكال وأحجام مختلفة.

وتهدف ورشة العمل إلى التأكيد على التنوع فى الهوية الثقافية لكل المحافظات المشاركة، بجانب دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، وتنمية قدراتها وتعزيز مشاركتها فى المجتمع، تعزيز التواصل بين المشاركات.