تفاصيل رحلة محمد المصري على الدراجة إلى السعودية.. وصل المدينة وفي طريقه لجدة|فيديو

كشف الرحالة محمد المصري، تفاصيل رحلته من مسقط رأسه في الغربية إلى السعودية على الدراجة الهوائية لأداء رحلة العمرة، وأكد أنه وصل المدينة قبل 6 أيام.

وقال المصري، خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه متجه حاليا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، موضحا أنه زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الرحالة محمد المصري، أنه فوجئ بعدد كبير من السعوديين يدعمونه في رحلته، موضحا أن وزارة الشباب السعودية كانت في انتظاره.

وأردف أن هناك الكثيرين الذين ينتظرونه من أجل تقديم الدعم اللازم له من مياه وأكل وكل ما يحتاج له، منوها إلى أنه يتلقى عروضا من كثيرين للإقامة في فنادق مختلفة.