رئيس الوزراء يفتتح ديوان عام محافظة بورسعيد عقب تطويره

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ديوان عام محافظة بورسعيد بعد انتهاء أعمال تطويره وتجديده .

ويرافق رئيس الوزراء كل من هشام آمنة وزير التنمية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي لشرح حول تطوير ديوان عام المحافظة وتكلفة تطويره والمدة الزمنية التي استغرقت التطوير .

ومن المقرر ان يبدأ مدبولي جولة في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد التي تشهد نشاطًا ملحوظًا يتمثل في إنشاء عدد من المصانع الجديدة أو التوسع في مصانع قائمة.



ومن بين هذه المشروعات مصنع إنتاج الغازات الذي يُقام على مساحة ألف متر مربع، و يضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم عدد من المشروعات الإنتاجية.



كما تضم المرحلة الرابعة من توسعات مصنع بيراميدز للإطارات، بإضافة خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 30 ألف إطار.



وتضم المنطقة الصناعية مصنع لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد.