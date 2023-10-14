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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قسم الإعلام بآداب حلوان يتصدر مسابقة الإبداع على المستوى المحلي والعربي والأفريقي

اداب إعلام جامعة
اداب إعلام جامعة حلوان

تصدر قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، المراكز الأولى بالنسخة الثالثة من مسابقة الإبداع الإعلامي لمشروعات التخرج على المستوى المحلي والعربي والأفريقي، التي نظمتها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، بمشاركة 98 جامعة وكلية وكيان تعليمي في الوطن العربي والقارة الافريقية، حيث بلغ عدد المشروعات المقدمة 496 مشروعاً.

وحصل قسم الإعلام بآداب حلوان على جائزة الإبداع في مشروعات الصحافة، كما حصل مشروع ”ميكانو” على المركز الأول فى فئة الصحافة الورقية فى المسابقة العربية التي أقيمت لمشروعات تخرج الطلاب على مستوى الجامعات العربية.

 ويعد هذا المشروع، أول مجلة تربوية موجهة للآباء والأمهات، تهتم بتوضيح المفاهيم التربوية والتأكيد على تبني الأساليب التربوية الحديثة المتوافقة مع العصر الحديث، رافعين شعار "ابني ابنك"، وتهدف المجلة إلى مساعدة المجتمع على التثقيف، وتكوين المجتمع فكريًا ونفسيًا، وتحسين الصورة النفسية والأخلاق للمجتمع المصري، وتقوية العلاقة بين أفراد الأسرة، والحد من ظاهرة الطلاق وتفكك المجتمع المصري، وتحسين الصحة النفسية للآباء والأمهات، حيث أشرف على المشروع  الدكتورة سالي سعيد.

فى ذات السياق حصل مشروع “تكنو لايف” على المركز الأول في فئة الصحافة الورقية في المسابقة الأفريقية التي أقيمت بين مشروعات تخرج الطلاب على مستوى جامعات القارة الافريقية، وهذا المشروع هو مجلة تكنولوجية تسعى إلى تقديم كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا ومعالجة المشكلات الناتجة عن التطور التكنولوجي وقد حرصت المجلة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت في تحرير بعض الموضوعات ووضع أسئلة الحوارات وقراءة نشرة أخبار المجلة المذاعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تدشين ابليكيشن أخباري خاص بالمجلة حيث أشرف على المشروع الدكتورة انجى لطفى، وإشراف مشارك أحمد مراد.

من جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، على التزام الجامعة بدعم الطلاب الموهوبين والمبتكرين، مشيرا إلى أن قسم الإعلام في الجامعة يقدم سنوياً كوادر جديدة تسهم في تطوير وإثراء صناعة الإعلام.

وقال إن هؤلاء الطلاب يمتلكون خبرات وأفكار تتوافق مع التطورات العلمية والتكنولوجية، موضحا أهمية الإعلام في تقديم إسهامات مهمة في تطوير المجتمع وتعزيز التواصل الفعّال.

كما أعربت الدكتورة مها حسنى، عميد كلية الآداب، عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعكس مستوى التعليم والتدريب في الجامعة، مؤكدة حرص الجامعة على دعم وتشجيع المواهب الإعلامية الشابة وتطوير قدراتهم من خلال التفاعل مع أقرانهم وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات التي تعزز التنافسية الإيجابية.

بدورها أشادت الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام بالجهود المبذولة من قبل فريق القسم، وهو ما أدب إلى تطوير مهارات الطلاب في مجال الإعلام، حيث تنوعت مشاريع تخرج القسم وتناولت موضوعات ربطت بين المنتج والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وآليات الواقع المعزز، وأكدت أن هذا الإنجاز سيكون حافزًا لتحقيق مزيد من التفوق والإبداع في المستقبل.

يذكر أن الإبداع الإعلامي هي مسابقة سنوية أطلقتها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي بهدف دعم العناصر المبدعة والمتميزة من خلال مشروعات تخرج الطلاب وتحفيز طلاب السنوات التالية لهم لبذل جهد أكبر في مشروعات تخرجهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي المجاني خلال تنفيذ المشروعات بما يسهم في رفع مستوى الخريجين ويخدم المهنة.

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