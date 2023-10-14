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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعلن تواصلها مع مصر من أجل خفض التصعيد في فلسطين

صدى البلد

قال وانج وينبن، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن المبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضية الشرق الأوسط،تشاي جون، أجري في الأيام القليلة الماضية، اتصالات هاتفية مكثفة مع وزارات خارجية فلسطين وإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التوترات الحالية بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد وانج خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت،أن ن الصين تدعو جميع الأطراف إلى تعزيز تهدئة الوضع، وتجنب توسيع الصراعات، وحماية المدنيين، ومنع تصعيد الوضع من التسبب في كوارث إنسانية.

وأكد المبعوث الخاص تشاي جون، أن المخرج من دائرة الصراعات الفلسطينية الإسرائيلية يكمن في العودة إلى"حل الدولتين"، واستئناف محادثات السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

وتابع: ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وأن يهيئ الظروف لاستئناف عمليات السلام، وستواصل الصين الحفاظ على الاتصالات والتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف وبذل جهود نشطة لتخفيف الأزمات الإنسانية واستئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن.

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