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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين دياب: تحت الوصاية مستوحى من قصتي ومعاناتي بعد وفاة زوجي

شيرين دياب ومسلسل
شيرين دياب ومسلسل تحت الوصاية

كشفت المؤلفة شيرين دياب عن سر تقديمها مسلسل “تحت الوصاية” والذى عرض فى رمضان الماضى وقامت ببطولته الفنانة منى زكى. 

وقالت شيرين دياب فى لقاء لها ببرنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى: قدمت معاناتى الشخصية فى “تحت الوصاية” حيث مررت بكل التفاصيل والموقف الصعبة التى مرت بها بطلة المسلسل بعد وفاة زوجى. 

وأضافت شيرين دياب : حتى المشاهد التى أظهرت الأم وهى ليس لديها أى حق فى التصرف بحقوق أولادها كانت مستوحاة من قصتى الحقيقية والمواقف التى مررت لها مثل موقف البنك صدمت بعدم قدرتي فى التصرف بحق أولادى وأن هذا يستدعي الذهاب إلى المجلس الحاسبى والذى يختار بدوره الوصى على الابناء. 

وأوضحت شيرين دياب : الناس تخيلت إن تحت الوصاية مسلسل مصنوع لقضية تخص المرأة، لكن هو في الأساس قضية طفل فقد والده والمفروض أن والدته تعوضه غياب والده الا انها تصادم بالعراقيل والقوانين غير المنصفة للطفل. 

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مسلسل تحت الوصاية 

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل "تحت الوصاية" قد حاز بتكريم مسبق من المجلس القومي للمرأة ضمن قائمة أعمال أخرى خلال الحفل الذي أقامه المجلس لتكريم أبطال أعمال الدراما الرمضانية الداعمة للمرأة لعام ٢٠٢٣.

مسلسل "تحت الوصاية" من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، محمد دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، ومجموعة من الفنانين.

الفنانة منى زكي تحت الوصاية شيرين دياب مسلسل تحت الوصاية محمد شاكر خضير

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