مدبولي يتفقد تنفيذ ستاد النادي المصري ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعمال تنفيذ وانشاء ستاد النادي المصري بمحافظة بورسعيد ورافقه اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

واستمع مدبولي لشرح حول ما تم تنفيذه من الانشاءات الجارية والتكلفة الاجمالية للمشروع ونسب التنفيذ .

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطوير ورفع كفاءة مبني ديوان عام محافظة بورسعيد .

ويرافقه وزير وزير التنمية هشام امنة و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي لشرح حول تطوير ديوان عام المحافظة وتكلفة تطويره والمدة الزمنية التي استغرقت التطوير .

ومن المقرر ان يبدء مدبولي جولة في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد التي تشهد نشاطًا ملحوظًا يتمثل في إنشاء عدد من المصانع الجديدة أو التوسع في مصانع قائمة.



ومن بين هذه المشروعات مصنع إنتاج الغازات الذي يُقام على مساحة ألف متر مربع، و يضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم عدد من المشروعات الإنتاجية.