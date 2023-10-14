مدبولي يتفقد مصنع إنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحد مصانع إنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، ورافقه وزير التنمية المحلية هشام آمنة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي إلى شرح حول عمل المصنع وانتاجه يوميا وسنويا وعدد العمالة بالمصنع .

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد أعمال تنفيذ وانشاء ستاد النادي المصري بمحافظة بورسعيد ورافقه اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

واستمع مدبولي لشرح حول ما تم تنفيذه من الانشاءات الجارية والتكلفة الاجمالية للمشروع ونسب التنفيذ .