واتساب ينهي دعم أجهزة أندرويد وآيفون القديمة في هذا الموعد

سيتوقف تطبيق واتساب WhatsApp، عن العمل على بعض هواتف أندرويد وآيفون الأقدم اعتبارا من 24 أكتوبر 2023، ووفقا للمنصة، فإن إنهاء الدعم لبعض الهواتف ذات إصدارات التشغيل اأقدم، يساعدها أكثر على التركيز على تطوير ميزات جديدة للمستخدمين على الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث ميزات الأمان والتقدم التكنولوجي، لذا، ومن أجل التركيز على الجديد، فقد قرر تطبيق المراسلة العالمي واتساب إنهاء دعم بعض طرازات الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد الإصدار 4.1 والإصدارات الأقدم.
وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيقوم واتساب بحظر عدد من العلامات التجارية للهواتف المحمولة التي لا تزال تعمل بإصدارات قديمة من نظام التشغيل أندرويد، وبعد 24 أكتوبر الجاي، لن يتمكن مالكو هذه الهواتف من استخدام خدمة الواتساب سواء إرسال أو استقبال رسائل أو الاتصال أو استقبال المكالمات الهاتفية.
قائمة الأجهزة التي لن تدعم واتساب بعد 24 أكتوبر
واعتبارا من 24 أكتوبر 2023، لن يدعم واتساب سوى الإصدار 5.0 من نظام التشغيل أندرويد والإصدارات الأحدث، ولذلك، سيتم حظر الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أقل مثل 4.1 وبالنسبة لهواتف آيفون القديمة التي تعمل بنظام IOS 10 و11.
هواتف أندرويد
Samsung Galaxy S2
Nexus 7
Archos 53 Platinum
Grand S Flex ZTE
Grand X Quad V987 ZTE
HTC Desire 500
Huawei Ascend D
Huawei Ascend D1
HTC One
Sony Xperia Z
LG Optimus G Pro
Samsung Galaxy Nexus
HTC Sensation
Motorola Droid Razr
Sony Xperia S2
Motorola Xoom
Samsung Galaxy Tab 10.1
Asus Eee Pad Transformer
Acer Iconia Tab A5003
Samsung Galaxy S
HTC Desire HD
LG Optimus 2X
Sony Ericsson Xperia Arc3
هواتف آيفون
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 6S
iPhone 6S plus
الجدير بالذكر أن معظم الهواتف التي لن يدعمها واتساب بعد الآن هي من الطرازات القديمة التي لم يتم استخدامها على نطاق واسع اليوم أو تم وقف إنتاجها في الأساس، ومع ذلك، إذا كنت لا تزال تمتلك أحد هذه الهواتف، فيجب عليك الترقية إلى جهاز أحدث. وذلك لأن العديد من التطبيقات، بما في ذلك واتساب، توقفت عن دعم أنظمة التشغيل القديمة.
ويرجع سبب توقف دعم واتساب على هذه الهواتف، إلى أنها لا تحتوي على آخر التحديثات الأمنية من نظام التشغيل، أو ربما تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتساب، لذلك، تقوم واتساب بشكل روتيني بوقف دعمها عن أنظمة التشغيل الأقدم وتوجه موارد الخدمة لدعم أحدث أنظمة التشغيل من أجل مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية بالهواتف الحديثة، ووفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للتطبيق.