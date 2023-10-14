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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإنسانية للشعب الفلسطيني.. هند صبرى تدعم أهالي قطاع غزة برسالة شديدة اللهجة

هند صبرى
هند صبرى

نشرت الفنانة هند صبرى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام تدعم فيه الفلسطينيين بعد عدوان الاحتلال على قطاع عزة. 

وقالت هند صبرى : "اليوم، يفقد الملايين من الناس إيمانهم ليس فقط في الخرائط، ولكن في الإنسانية وأنا واحد منهم أرفض أن اختار من يحزن على أطفاله والأطفال لم يطلبوا حروبكم ولماذا تجبر العالم على الاختيار؟ لماذا نستدعي الماضي الأليم لحزب ما وينكرون كل الماضي وكل المستقبل الممكن لآخر، ثم نعاقب شعبهم الأبرياء لكونهم ضعفاء جدا، فقراء جدا وغير متعلمين جدا لمحاربة الراديكالية؟. 

هند صبرى 

وأضافت هند صبرى : "لا يمكن للإرهاب أن يزدهر مع الازدهار والمساواة. ولكن ربما لا يرغب البعض في القضاء على الإرهاب. ربما يجد البعض أنه مفيدة لجدول أعماله. المشكلة الوحيدة انهم مش اللي بيدفعوا التمن ليسوا هم الذين يعيشون في خوف وبكاء وحداد من كلا الجانبين، لم يكونوا أبداً، و لن يكونوا كذلك. 

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واوضحت هند صبرى : "منذ اليوم الذي ولدت فيه وهي نفس الدورة: القمع والظلم المؤديين إلى العنف، يؤدي إلى الخوف، يؤدي إلى الكراهية، يؤدي إلى المزيد من العنف والمزيد من الكراهية.. أنا -وأعتقد أنني لست وحدي-، اخترت، في كل مرة، ألا أدع الغضب والظلم والعنف يحولان بوصلتي الأخلاقية وتعاطفي مع كل النفوس المتأثرة.

وأشارت هند صبرى : "أنا اليوم في الكفر، أمام هذه الإقالة والتجريد من الإنسانية للشعب الفلسطيني في وسائل الإعلام.. إن الصمت المصمم و/ أو حجة الغياب "الانتقام" السخيفة على الطمس الكامل لأراضي بأكملها "الوطن" لأكثر من 2 مليون طفل وامرأة ورجال وصحفيين وعاملين إنسانيين في غزة المحاصرة هي جريمة. جريمة تقوض أي احتمال للسلام، لأنها ليست إهانة لقيم الإنسانية والمساواة التي كنا نعتقد أنها موجودة فحسب، ولكن أيضا إهانة لذكائنا وذاكرتنا، للتاريخ الحديث المشترك للملايين، لا يمكنك بناء السلام على الإنكار، لا يمكنك بناء السلام بدون المساواة، وإلا فلن تريد السلام، كما قال الكاتب غسان كنفاني، إنه "الاستسلام".

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