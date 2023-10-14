لتوفير احتياجات القطاع الطبي.. مدبولي يؤكد أهمية مصنع غازات بالمنطقة الصناعية في بورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة "غازات" للغازات الطبية والصناعية بالمنطقة الصناعية ببورسعيد.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها خطوط الإنتاج وتعرف على آليات التصنيع، مؤكداً أهمية المجال الذي يعمل به المصنع، خاصة فيما يتعلق بتوفير احتياجات القطاع الطبي من الغازات المختلفة، من إنتاج محلي.

والتقط صورة تذكارية مع مسئولي المصنع والعاملين به، وأدار حوارا مع العاملين للتعرف على ظروف العمل وطبيعة التشغيل.

واستمع مدبولى إلى شرح من محمد حمدون، مالك المصنع، الذي أوضح أن المشروع يتكون من المبنى الإداري والسكني، ومبنى المخازن، ومبنى المحولات الكهربائية، ومبنى إنتاج الغازات السائلة، ومبنى إنتاج غازات الأسطوانات، ومبنى للتوسعات المستقبلية، ومبنى للتحكم، ومبنى خزانات الغازات، ومصنع تبريد المياه.

وقال مالك المصنع إن الطاقة الإنتاجية للمشروع تشمل إنتاج 135 ألف لتر من الأكسجين السائل الطبي يومياً، و37.5 ألف لتر من النيتروجين السائل يومياً، و4.2 ألف لتر من الأرجون السائل يومياً، وإنتاج 12 ألف متر مكعب من النيتروجين الغازي بـ 2000 أسطوانة يومياً، وإنتاج 12 ألف متر مكعب من الأكسجين الغازي للأغراض الطبية بـ 2000 أسطوانة يومياً، إلى جانب تعبئة أسطوانات أرجون شبكة بـ 2000 أسطوانة يومياً، وتعبئة ثاني أكسيد الكربون تانك بواقع 500 أسطوانة يومياً.

وأشار "حمدون" إلى أن السعة التخزينية للمشروع تصل إلى 800 ألف لتر أكسجين قابلة للزيادة إلى مليون لتر، و 800 ألف لتر نيتروجين قابلة للزيادة إلى مليون لتر، وتبلغ السعة التخزينية من الأرجون 50 ألف لتر، ومن ثاني أكسيد الكربون 20 ألف لتر.

وأضاف محمد حمدون أن القدرة الكهربائية للمشروع تبلغ 8 ميجاوات في الساعة، ويتضمن المشروع 4 ميزان بيسكول مرخصة زنة 120 طناً، تعمل بأحدث النظم والمعايير العالمية، وشبكة مكافحة حريق كاملة مصممة طبقاً لأحدث معايير الأمن والسلامة العالمية، وكذلك أحدث أجهزة الكنترول والتحكم لجميع خطوط الانتاج بالكامل إلكترونيا، وأحدث أجهزة تحليل بالعالم للحصول على أعلى نقاوة وأعلى جودة إلكترونيا.

وأشار مالك المصنع إلى أن الخطط المستقبلية للمشروع تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية للنيتروجين إلى 200 ألف لتر يوميا، وعمل مصنع للغازات المخلوطة، وعمل مصنع للغازات فائقة الجودة، موضحا أن الشركة يعمل بها 230 موظفا، وبلغت التكلفة الاستثمارية 15 مليون دولار خلال عام ونصف العام.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدأ اليوم زيارة إلى محافظة بورسعيد، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ.

وأكد رئيس الوزراء أنه حرص على بدء الزيارة بديوان عام المحافظة، للتعرف على جوانب التطوير التي خضع لها، والتي تؤثر بالايجاب على نوعية الخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر، إلى جانب تفقد الشبكة الوطنية للطوارئ التي تولي الدولة اهتماماً كبيراً بها وتحرص على تكاملها وفاعليتها لرصد الظروف الطارئة لحظياً والتعامل السريع معها، وفقا لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن.

واستهل رئيس الوزراء الزيارة بجولة في ديوان عام محافظة بورسعيد، حيث شهد افتتاح المركز اللوجيستي للخدمات الاستيرادية للمنطقة الحرة، التابع للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي أوضح أن التطوير يستهدف تقديم خدمة أسرع وأكثر تميزاً للمستثمرين ورواد المركز، حيث تم تطوير الدور الأول بمجمع المصالح الخاص بخدمة البطاقات الاستيرادية، والخدمات الاستيرادية، وسيارات المنطقة الحرة، مضيفاً أن التطوير شمل الدور الأول بالكامل، من أعمال انشائية ومعمارية، وتزويده بأجهزة حواسب آلى حديثة، ورفع كفاءة المرافق، وتنفيذ منظومة إطفاء الحريق، كما تم تطوير مداخل المبنى نفسه، وعمل مظلة انتظار للمواطنين بالدور الأرضي، لافتاً إلى أن المبنى مزود بالنداء الرقمي من الدور الأرضي والأول، مع وجود صالة انتظار بالدور الأول أثناء تعامل الجمهور مع شباك أداء الخدمة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة بورسعيد، حيث تابع منظومات الشبكة التي تتضمن متلقي البلاغات، وموزع المهام، والمراقبة الذكية، والخريطة الجيومكانية، والمؤتمرات المرئية، والدائرة الصحية، كما شهد إجراء تجربة حية لعمل الشبكة الوطنية للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة أية أزمات، واستمع إلى شرح من العاملين بالشبكة حول اسلوب عملها وتجهيزاتها المختلفة.

وأدار رئيس الوزراء حواراً مع العاملين بالشبكة الوطنية وسألهم عما اذا كان يتم التوجيه عند طلب سيارات الاسعاف الى المستشفى المناسبة ومعرفة تواجد أسرة العناية المركزة المتاحة، والربط الخاص بها، فأجاب ممثل هيئة الإسعاف بأنه في حالات الحوادث يتم عن طريق الشبكة تلقي البلاغات وفحصها والتوجيه بتحرك سيارة الاسعاف لنقل الحالة الى المستشفى المناسبة للحالة، لتوفير الوقت وسرعة توفير الرعاية اللازمة، من حيث تقديم الخدمة الصحية أو إجراء جراحات، حفاظا على أرواح المواطنين، مع وجود دعم على مدار الساعة لتلقي ورصد أية حالات والتعامل معها.



وخلال التفقد، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم البدء في تنفيذ الشبكة في فبراير 2021، وتم الانتهاء من الانشاءات الهندسية والإشارية بها بعد مرور 120 يوماً كمعيار عالمي للإنشاء، لكون بورسعيد من محافظات المرحلة الأولى ولتكون باكورة مراكز الشبكة، مضيفاً انه تم الانتهاء من أعمال التجهيز للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ببورسعيد بالكامل، من ناحية التجهيز الهندسي، والإنشائي، وكوابل الشبكة الداخلية، والتأثيث، وتم تفعيل العمل بها على مدار الساعة من موظفيها المدربين الجدد، مع استعداد وجاهزية جميع المنظومات العاملة بالشبكة الوطنية لإدارة أية أزمات قد تحدث في المحافظة.

من جانبه أوضح العميد باسم سعيد، مدير الشبكة ببورسعيد، أن عدد العاملين بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة ببورسعيد، يبلغ 14 شخصاً، حيث تم تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لتدريب العناصر الجديدة للوصول إلى مستوى الاحتراف والإجادة للعمل بالشبكة، واستخدام ومتابعة وصيانة جميع منظومات الشبكة، مضيفاً أنه تم اشتراك مركز شبكة محافظة بورسعيد في التدريبات الخاصة بإدارة المناورة الإقليمية بمشاركة 4 محافظات أخرى: الاسماعيلية، الأقصر، شمال سيناء، والسويس، كما قامت الشبكة الوطنية بإجراء 9 مناورات، منها مناورات خاصة بالبحث والإنقاذ، وتنفيذ تجربة عملية لحالة سقوط أمطار من متوسطة لشديدة وكيفية تعامل الأحياء والتدخل السريع وسرعة احتواء الأزمة خلال مدة زمنية محددة، والتأكد من كفاءة المعدات المستخدمة بجميع الأحياء، واطلع على احداث ونتائج تلك المناورات.

كما افتتح الدكتور مصطفى مدبولي مبنى ديوان عام المحافظة المطور، الذي يحمل اسم "مبنى اللواء مصطفى كامل" تقديراً للدور الذي قام به كأحد رجال القوات المسلحة، إلى جانب جهوده خلال فترة عمله كمحافظ أسبق لـ "بورسعيد".

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، حول أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي خضع لها المبنى، حيث أشار إلى أن التطوير شمل الجناح الغربي من مبنى الديوان، وهو مكون من دور أرضي و6 أدوار علوية، موضحاً أنه تم تدعيم المبنى، وتطويره على أحدث مستوى، كما تم تزويده بمنظومة إطفاء بكفاءة عالية جداً، ومنظومة كاميرات، ومبنى رقمي مزود بأجهزة حماية لعدم قطع التيار الكهربائي عن أجهزة الحواسب الالى، كما يوجد بالمبنى مصعد بانوراما على أعلى مستوى ومصعدان آخران، وتم كذلك تصميم المكاتب وتأثيثها بطريقة تساعد فى تحسين الأداء.