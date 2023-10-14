أحسن من المحلات.. طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز مع الشيف سارة سمير

عرضت الشيف سارة سمير، ببرنامج مطبخ البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، طريقة عمل الحمام المحشي.

المقادير :

جوز حمام _ أرز_ زيت_ سمت_ جوز الطيب_ كبد وقوانص الحمام_ بصل مقطع _ حبهان_ ورق لورا_ ثوم مفروم _ قرفة مطحونة_ ملح_ فلفل أسود _ سبع بهارات.



طريقة العمل :

يتم وضع البصل المقطع على معلقتين زيت، وتحميرهم، ويتم تقلبيهم وتشويحهم جيدا، ووضع الملح والفلفل والبهارات و القرفة والكبد والقوانص وتشويحهم جيدا.



ثم تبدأ في حشو الحمام بالارز المبهر بكبد وقوانص الحمام ثم تبدأ بتكتيف الحمام و يوضع الحمام في مياة مغلية مقطع فيها بصل و ورق لاوروا وملح وفلفل.