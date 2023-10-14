بسبب دعمهم لإسرائيل.. سعيد خطيبي يعتذر عن مشاركته في معرض فرانكفورت للكتاب

قام معرض فرانكفورت للكتاب بإلغاء حفل تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبى، التي كان من المفترض أن تتسلم جائزة "LiBeraturpreis" من جمعية LitProm عن روايتها "تفصيلة بسيطة" في 20 أكتوبر، تُكرّم هذه الجائزة الكاتبات من العالم النامي عن أعمالهن المنشورة حديثًا باللغة الألمانية، وفقًا لتقرير DW.

حظيت رواية شلبى "تفصيلة بسيطة" بإشادة كبيرة من قِبل بعض النقاد، وتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية بواسطة إليزابيث جاكيت في عام 2020، وتم اختيارها ضمن القائمة المختصرة لجائزة الكتاب الوطني للأدب المترجم لعام 2020، بالإضافة إلى ترشيحها لجائزة البوكر الدولية في العام التالي.

وقال الكاتب الروائي سعيد الخطيبي في بيان له على فيسبوك " كان يُفترض أن أُشارك في معرض فرنكفورت للكتاب، الأسبوع المقبل في ندوتين، الأوّلى عن «نهاية الصحراء»، والثّانية عن «الأدب العربي الحديث»، لكن إزاء الموقف السّياسي الذي أعلنه معرض فرنكفورت، بالانحياز إلى طرف ضدّ الآخر أمام ما يحصل من مأساة في غزّة، في وقت كنا نتمنّى فيه أن يلعب الأدب دوراً في تقريب وجهات النّظر وفي تأسيس حوار يخفّف ما نعيشه من آلام وإزاء أيضاً الظّلم الذي تتعرّض له الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، حيث أُلغي حفل تسليم جائزتها كذلك، وتعرضت لحملة إعلامية غير منصفة وبعيدة عن الموضوعية، قررت إلغاء مشاركتي في معرض فرنكفورت هذا العام.

الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبى

تُذكر أن الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبى فازت بجائزة الأدب الألمانية "Liberaturpreis"، التي تمنحها وزارة العلوم والفنون، عن روايتها "تفصيل ثانوي" أو "Eine Nebensache"، والتي تم ترجمتها من العربية إلى الألمانية بواسطة غونثر أورث ونُشرت عن طريق دار "بيرنبرغ" للنشر.

تتكون الرواية من جزئين، الأول مستوحى من حادث حقيقي يتعلق باغتصاب وقتل فتاة فلسطينية بدوية على يد جنود إسرائيليين في صحراء النقب في أغسطس 1949.

والجزء الثاني يتبع محاولة شابة من رام الله لتتبع هذه المأساة، حيث صدمتجدها عندما قرأت مقالًا في صحيفة "هآرتس" يوثق جريمة اغتصاب جماعي للفتاة من قِبَل جنود إسرائيليين قبل 25 عامًا، وقررت متابعة تلك القصة.

وأشارت لجنة التحكيم إلى أن الكاتبة الفلسطينية نجحت في خلق عمل فني مكتوب بشكل رسمي ولغوي صارم يعبّر عن قوة الحدود وتأثير النزاعات العنيفة على الناس.

سعيد خطيبي

هو روائي وصحفي جزائري، حاز على العديد من الجوائز الأدبية منها: جائزة جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، وجائزة الشيخ زايد للكتاب2023 عن روايته (نهاية الصحراء).