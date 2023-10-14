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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أمام البحر.. دارين حداد تخطف الأنظار.. شاهد

دارين حداد
دارين حداد

سحرت الفنانة دارين حداد قلوب متابعيها بإطلالة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وهى تقضى إجازتها الصيفية على البحر . 

ظهرت "النجمة التونسية" علي شاطئ البحر وهى تستمتع بالشمس، بإطلالة صيفية رقيقة أبهرت متابعيها بظهورها الرائع المتألق .


وتحرص دائما الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.

وشاركت دارين مؤخرًا فى مسلسل "الضاحك الباكى" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، بطولة النجوم: "عمرو عبد الجليل فى دور نجيب الريحانى، ومصطفى شوقى دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحانى، رزان مغربى".

وكان من أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو"، الذى ضم كوكبة من النجوم وهم: "حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازى، عثمان محمد على، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى".

 

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IMG_٢٠٢٣١٠١٤_١٨٢٦٢٢

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