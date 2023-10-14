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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر أحرص الدول على التهدئة ووقف نزيف الدم الفلسطيني

النائب سليمان وهدان،
النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد

أدان النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، الاعتداءات الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، في تصعيد هو الأخطر من نوعه، مؤكدا أن دولة الاحتلال لديها مخطط لتصفية القضية الفلسطينية من خلال دفع سكان القطاع للنزوح جنوبا وتهجيرهم إلي شبه جزيرة سيناء، وهو ما تتصدي له الدولة المصرية بكل قوة.

وقال "وهدان" فى بيان له، إن الدولة المصرية لن تتهاون في الحفاظ علي حدودها الشرقية وحماية أراضيها وسيادتها عليها، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل التهدئة وإجبار إسرائيل علي الجلوس علي مائدة المفاوضات، من أجل التوصل إلي حلول عادلة للشعب الفلسطيني وتحافظ علي حقه في إقامة دولته المستقلة علي حدود 67 والتي نصت عليها القرارات الأممية في هذا الشأن.

وأكد النائب سليمان وهدان، أن القضية الفلسطينية هي إحدى القضايا الرئيسية للدولة المصرية فهي جزء لا يتجزأ من العقيدة الوطنية التي لا يمكن التخلي عنها خاصة أنها تمس الأمن القومي المصري ، مشددا علي ضرورة أن يتمسك الشعب الفلسطيني بالصمود علي أرضه وعدم الاستجابة لدعوات النزوح حفاظا علي قضيته.

ودعا وهدان المجتمع الدولي بالتحرك من أجل وقف حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال، والتوصل لحل وتسوية عبر المفاوضات التي تفضى إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، رافضا حجم المزايدات التي تتعرض لها الدولة المصرية، قائلا: “ مصر أحرص الدول علي حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته وجهودها لم تتوقف من أجل التهدئة ووقف نزيف الدم الفلسطيني”.

النائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد الاعتداءات الوحشية جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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