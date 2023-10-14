مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا: مصر تدعم الشعب الفلسطيني وتسعى لتهدئة الأوضاع

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مصر تقدر القضية الفلسطينية، وتسعى إلى تقديم يد العون للشعب الفلسطيني، والسعي نحو تهدئة الأوضاع.

وقال عادل العمدة، خلال لقاء له لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، أن موقف مصر تجاه هذه الأزمة، هو وقف تصعيد الأزمة، وتقوم بالاتصال بين الأطراف؛ حتى لا يُقتل الأبرياء، وهناك مطالبة لمجلس الأمن للتدخل وحل هذه الأزمة.

إدانة التصرفات الإسرائيلية

وأوضح المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الدولة المصرية لا تعمل بعشوائية، وتنطلق من ثوابت السياسة الخارجية المُدينة للتصرفات الإسرائيلية، والتكاتف مع الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية.