خبير استراتيجي: تبعات طوفان الأقصي ستكون كارثية

قال اللواء عادل العمدة، الخبير الإستراتيجي، إن التباعات التي سوف تحدث في قطاع غزة بعد العملية العسكرية "طوفان الأقصي" ستكون كبيرة جداً، مشيراً إلى أن سيكون هناك أعداد كبيرة من الشهداء داخل قطاع غزة خلال الفترة القادمة.

وأضاف "العمدة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن إرسال أمريكا لحاملة الطائرات المقاتلة لمساعدة إسرائيل هو مجرد مشهد عبثي، موضحاً أن كافة القرارات الأمريكية تأتي دائما في صالح إسرائيل.

وتابع اللواء عادل العمدة، أن موقف مصر تجاه هذه الأزمة هو وقف تصعيد الأزمة وتقوم بالاتصال بين الأطراف حتي لا يقتل الأبرياء، وهناك مطالبة لمجلس الأمن للدخول وحل هذه الأزمة.