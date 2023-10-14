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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان شمال قطاع غزة

المتحدث باسم الجيش
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي

هدد المتحدث العسكري للجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ،اليوم السبت، سكان قطاع غزة قائلاً إنه "يجب على سكان مدينة غزة أن يغادروا وألا يعودوا حتى نقول لهم".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أخبرنا سكان غزة أن يتجهوا إلى الجنوب من أجل سلامتهم وحماس منعتهم". 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هدف الاحتلال الأول هو التدمير الكامل لقدرات المقاومة الفلسطينية حماس الحكومية والعسكرية.

 
وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي أن قوات الاحتلال مستعدة استعدادا كاملا في الشمال.

وأكد أدرعي أن  هناك 126 رهينة إسرائيلية مؤكدة في غزة.

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بيان عاجل من الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان شمال قطاع غزة

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