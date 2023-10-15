اليوم.. آخر موعد للترشح لجائزة اليونسكو للبحوث في علوم الحياة 2023

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو -غينيا الاستوائية الدولية للبحث في علوم الحياة 2023، وهي جائزة تم إنشائها من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو، وتمولها حكومة جمهورية غينيا الاستوائية.

وأوضحت جامعة عين شمس أن الجائزة تهدف إلى تكريم وتعزيز المشاريع والأنشطة من قبل الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال علوم الحياة بهدف تحسين نوعية الحياة البشرية وتشجيع البحث وتعزيز التعاون بين الباحثين وتعزيز شبكات مراكز التميز في علوم الحياة.

وهي جائزة تم إنشائها من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو، لدعم تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وكذلك أولويات اليونسكو العالمية.

والجائزة تمولها جمهورية غينيا الاستوائية، وُتمنح سنويًا لثلاثة فائزين كحد أقصى وتكافئ جائزة اليونسكو-غينيا الاستوائية الدولية المساهمات البحثية الكبيرة في علوم الحياة.

للمزيد من المعلومات عن الجائزة: يرجى الدخول على الرابط:

https://www.unesco.org/en/prizes/equatorial-guinea

آخر موعد للتقدم بالأوراق المعتمدة للترشح : 15 أكتوبر 2023

ويدعو مكتب الجوائز بجامعة عين شمس الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات لهذه الجوائز قبل هذا التاريخ بفترة كافية حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة، علما بأن إدارة الجائزة لا تقبل الترشيحات الفردية.

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

https://www.asu.edu.eg/ar/6862/news/