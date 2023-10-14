بالشال الفلسطيني | ميرهان حسين تتضامن مع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي

عبرت الفنانة ميرهان حسين عن تضامها مع الشعب الفلسطيني ضد الحرب الضروس التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت ميرهان حسين صورا لها عبر حسابها على إنستجرام وهي ترتدي الشال الفلسطيني وعلقت قائلة: "عيوننا إليك ترحل كل يوم … فلسطين".

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أحدث أعمال ميرهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.