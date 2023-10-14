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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالشال الفلسطيني | ميرهان حسين تتضامن مع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

عبرت الفنانة ميرهان حسين عن تضامها مع الشعب الفلسطيني ضد الحرب الضروس التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت ميرهان حسين صورا لها عبر حسابها على إنستجرام وهي ترتدي الشال الفلسطيني وعلقت قائلة:  "عيوننا إليك ترحل كل يوم … فلسطين".

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IMG_٢٠٢٣١٠١٤_٢١٣٦٣٠


أحدث أعمال ميرهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

IMG_٢٠٢٣١٠١٤_٢١٣٩٥٣
IMG_٢٠٢٣١٠١٤_٢١٣٩٥٣


وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

 

IMG_٢٠٢٣١٠١٤_٢١٣٩٥٣
IMG_٢٠٢٣١٠١٤_٢١٣٩٥٣
IMG_٢٠٢٣١٠١٤_٢١٣٦٣٠
IMG_٢٠٢٣١٠١٤_٢١٣٦٣٠
IMG_٢٠٢٣١٠١٤_٢١٣٣٥٢
IMG_٢٠٢٣١٠١٤_٢١٣٣٥٢

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