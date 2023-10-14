«أونروا»: حياة 2 مليون و300 ألف فلسطيني مُهددة بالخطر.. لهذا السبب|فيديو

تحدث عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، عن الأوضاع في غزة.

وقال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الوضع صعب جدا، وعدد النازحين وصل إلى مليون".

وأضاف عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)،: "الوقود ينفد لدينا، والمواد الغذائية أيضا تنفد، وهناك قضية أخطر الآن وهي قضية مياه الشرب في غزة"، لافتا: "حياة 2 مليون و300 ألف فلسطيني مهددة بالخطر، فضلا عن توقف محطات تحلية المياة الصغيرة والكبيرة، ونظام الصرف الصحي".

وتابع عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)،: "97% من مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب"، مضيفا: "الآن غزة تشرب مياه ملوثة، وهذا شيء خطير للغاية".

