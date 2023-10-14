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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«أونروا»: حياة 2 مليون و300 ألف فلسطيني مُهددة بالخطر.. لهذا السبب|فيديو

سكان غزة
سكان غزة

تحدث عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، عن الأوضاع في غزة.

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وقال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الوضع صعب جدا، وعدد النازحين وصل إلى مليون".

 

وأضاف عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)،: "الوقود ينفد لدينا، والمواد الغذائية أيضا تنفد، وهناك قضية أخطر الآن وهي قضية مياه الشرب في غزة"، لافتا: "حياة 2 مليون و300 ألف فلسطيني مهددة بالخطر، فضلا عن توقف محطات تحلية المياة الصغيرة والكبيرة، ونظام الصرف الصحي".

 

وتابع عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)،: "97% من مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب"، مضيفا: "الآن غزة تشرب مياه ملوثة، وهذا شيء خطير للغاية".
 

غزة الأوضاع في غزة الفلسطينيين صرف الصحي

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