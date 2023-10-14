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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليس صدفة .. الديهي يفضح مخطط إسرائيل الأكبر لتفريغ غزة من الفلسطينيين

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مخططًا لتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين، وتهجيرهم إلى سيناء، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية،  مشيرًا إلى أن محاولة خنق مصر اقتصاديًا،  ليس صدفة، كما أن التقارير الاقتصادية السلبية الصادرة من المؤسسات الدولية ليست صدفة. 


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك محاولة لخنق مصر اقتصاديًا وتهييج الرأي العام،  وخلق الأزمة  الحالية فلسطين لتصفية القضية، وضرب المشروع الوطني، معقبًا: "يا مصريين عايزين نفوق من النوم من أجل هذه الأزمة، المخطط يسير أمامنا، قطار المخطط للقضاء على القضية الفلسطينية وضرب المشروع الوطني يسير بشكل سريع، ولكن القاهرة تحطم هذا المخطط" .


وأضاف نشأت الديهي، أن  خطة إسرائيل الكبرى تعود مجددًا إلى الواجهة،  مشيرًا إلى أن هناك مخططات ومؤامرات لإيقاف المشروع الوطني المصري، وتصفية القضية الفلسطينية، ونجاح هذه المخططات والمؤامرات لن يحدث إلا من خلال ضرب الجبهة الداخلية في مصر. 


وتابع نشأت الديهي،  أن محمد البرادعي يفتقر لمفهوم الأمن القومي وتغريداته وكلماته حمقاء، مشيرًا إلى ان "البرادعي" طالب باستقبال الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة في سيناء،  لحمياتهم من العدوان الإسرائيلي وفقًا للقانون الدولي على حد تعبيره. 


وأشار نشأت الديهي، إلى أن حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق انتقد مصر قائلاً: "لا يليق بمصر أن تعجز عن إرسال المساعدات لقطاع غزة بينما ترسل أمريكا حاملات الطائرات لدعم إسرائيل".


وتابع: "نحن نعيش مرحلة فرز، وفترة انتخابات رجولة ووطنية ووعي، بقول للمشككين اخرسوا،  جاء الوقت الآن لكي يقف الجميع ليس مع الرئيس أو الحكومة ولكن مع الدولة المصرية، وقت الازمات يجب ان نقف صفًا واحدًا، في وقت الأزمات لا يوجد معارضة" .

نشأت الديهي إسرائيل قطاع غزة المشروع الوطني فلسطين القضية الفلسطينية

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