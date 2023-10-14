عماد الدين حسين : مصر قدمت أكبر قدر من التضحيات للقضية الفلسطينية

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر الدولة العربية الوحيدة التي قدمت أكبر قدر من التضحيات لـ القضية الفلسطينية، كما أن مصر الدولة الوحيدة في العالم العربي التي لم تتورط في الدم الفلسطيني، ورغم ذلك انتقدت كثيرًا بسبب اتفاقية كامب ديفيد.



وأضاف "حسين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن كل القادة الفلسطينية أشادوا بالموقف المصري سواء السلطة الفلسطينية أو فتح أو حماس، رغم أن حركة حماس اخوانية ، مشيرًا إلى أن مصر تواصلت مع حماس خلال الفترة السابقة للعمل على تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

إسرائيل سلطة محتلة لقطاع غزة



وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إسرائيل سلطة محتلة لقطاع غزة، ومن حق المقاومة الفلسطينية طبقًا للقانون الدولية تنفيذ عمليات عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد استغلال عملية طوفان الأقصى التي نفذت من قبل المقاومة الفترة الأخيرة لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال تهجير وترحيل الفلسطينيين إلى سيناء.