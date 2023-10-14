إيطاليا تكتسح مالطا برباعية نظيفة في تصفيات أمم أوروبا

اكتسح منتخب إيطاليا نظيره مالطا، برباعية نظيفة في إطار الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٤.

وجاءت رباعية منتخب إيطاليا عن طريق جياكومو ودومينيكو بيراردي (هدفين) ودافيد فيراتيسي في الدقائق ٢٢، ٤٥، ٦٣، ٩٣.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دارميان، مانشيني، باستوني، ماركو.

خط الوسط: باريلا، لوكاتيللي، بونافينتورا.

خط الهجوم: بيراردي، كين، راسبادوري.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب إيطاليا وصافة ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات أمم أوروبا برصيد ١٠ نقاط، خلفا لمنتخب إنجلترا المتصدر برصيد 13 نقطة