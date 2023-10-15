عدلي القيعي: إسرائيل تحول غزة لفرن وتمارس مع الفلسطينيين ما فعله معهم هتلر

قال المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، إنه قارئ للمشاهد التاريخية جيدا، والتاريخ لا يكذب، موضحا أن إسرائيل تحول غزة لفرن كبير، وتمارس مع الفلسطينيين ما حدث معهم من هتلر.

وأضاف "عدلي القيعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن إسرائيل تمارس عدوان على فلسطين وتمارس انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني لهدف إبادته، وتعمل على التوسع الجغرافي للمنطقة.

المحنة التي تصدرها إسرائيل هي بسبب النازية

وأشار إلى أن هذا التصعيد يريد سوف يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة لإدراج مصر، مشيرا إلى أن المحنة التي تصدرها إسرائيل هي بسبب النازية وهتلر عندما أراد هتلر إبادة الشعب اليهودي وأدخلهم المحارق للقضاء عليهم.

وأوضح أن الآن قوات الاحتلال تفعل هذا الأمر وما فعله هتلر مع الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن ما يحدث في قطاع غزة ويمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي غير مقبول وهو مثل النازية، وكل محنة بها محنة .