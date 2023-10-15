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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينه حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر 13 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .
 

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23752 طن تشمل : 6213 طن يوريا و 900 طن علف و 4100 طن مولاس و 12539 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53458 طن تشمل :   8168 طن خردة و 1247 طن ابلاكاش و14895 طن ذرة و 8936 طن سكر و 2000 طن فول صويا و 7412 طن فول و 10800 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 508 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 374 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2340 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 8950 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 416786 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2505 شاحنة .

دمياط البضائع العامة القطاع الخاص المركز الاعلامي هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة حركة الصادر قطاع الخاص

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