عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أناقة وأكثر تطورا.. سعر iphone 12 في الكويت

iphone 12
iphone 12

يعد جوال آيفون 12 النسخة الأكثر تطوراً من آيفون 11، بحيث يوفر التصميم الأنيق والحواف الأرفع، مع تحسينات تجعله خياراً مميزا.

بلغ سعر جوال iphone 12 فى الكويت لسعة 128 جيجابايت بسعر 195 ديناراً كويتياً.

يأتى جوال iphone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، بوزن أخف وأقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من شاشات آيفون 11 بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، كما أنه مقاوم للماء والغبار.

يعمل جوال iphone 12 بمعالج من نوع A14، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 128 و 256 و جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوى.

iphone 12

يقدم جوال iphone 12 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

يتوفر جوال iphone 12 بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC.

iphone 12

يحمل جوال iphone 12 بطارية مميزة سعة 2815 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

تستطيع شراء جوال iphone 12 في 6 ألوان هي الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض والبنفسجي.

آيفون 12 ايفون 11 iPhone آيفون iPhone 12 الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الهجوم عليه| أول رد فعل من شقيقة محمد صلاح بسبب فلسطين

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

أول رد لـ شقيق محمد صلاح بعد الهجوم على موقف أخيه من دعم فلسطين

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية| مخطط إسرائيلي للهجوم البري على غزة.. وهذا دور القوات الأمريكية

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ أحمد فتوح من التجديد للزمالك

حرب إقليمية.. إيران تهدد إسرائيل بالتدخل حال عدم وقف العدوان على غزة

هدية للشعب المصرى .. هتشتري عربية أحلامك بأقل سعر من الخارج

موضوعات متعلقة

مواصفات قياسية.. عملاق شاومي Xiaomi 14 Pro يزلزل الأسواق

آيفون iPhone 15 Pro Max يواجه مشكلة خطيرة في الشاشة.. تفاصيل

كاميرا 50 ميجا بيكسل.. أرخص موبايل سامسونج بمعالج كوالكوم في السوق

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تزود 3 هواتف جديدة بـ Android 14.. واتساب ينهي دعم أجهزة أندرويد وآيفون القديمة في هذا الموعد

أخيراً.. سوني تسمح بـ بث ألعاب PlayStation 5

ضرائب متأخرة على مايكروسوفت بقيمة 29 مليار دولار

جوجل تطلق أداة جديدة لعمل صور بالذكاء الاصطناعي

اعرف سعر ساعة هونر الجديدة Honor Watch 4 Pro

ترشيحاتنا

بعد تهديد إيران لإسرائيل.. هنية يلتقي عبد اللهيان في قطر

محمد رمضان: لا استطيع الانقطاع عن عملي ولم أنسى اخوتي الفلسطينيين

إبادة 55 عائلة فلسطينية.. إحصائية جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

بكلمات مؤثرة .. أحمد حسن كوكا يدعم فلسطين

هل تستطيع إسرائيل القضاء على حماس؟.. خبير استراتيجي: مستحيل لسببين

دعاء الشفاء والفرج.. كلمات فيها طوق النجاة من المرض بعد العلاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مساج للتخلص من آلام الرجل

من البيض.. أفضل 5 وصفات لعلاج بشرتك في المنزل

أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق واللوزتين بالأعشاب

عربياتي| زينة تقلب السوشيال ميديا بصورة مع 3 سيارات خارقة ..اِعرف تفاصيلها

فيديو

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ