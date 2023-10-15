أفضل سيارة عائلية 7 راكب.. أسعار ومواصفات تويوتا راش 2023

تعبتر السيارة تويوتا راش اليابانية ، من أفضل السيارات العائلية التى يعتمد عليها الكثير فى الرحلات ، لاعتماديتها وقوتها العائلية وتحملها الشديد .

تويوتا راش موديل 2023

وخلال الفترة الماضية ، أعلنت شركة تويوتا عن طرح موديل 2023 من طراز راش والذى ينضم الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ذات الـ 7 راكب .

ومن المعروف أن السيارة تويوتا راش موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك 4 سلندر 1500 سي سي ، يتمكن من انتاج 103 حصانا، و 136 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

تويوتا راش موديل 2023

وتتسارع السيارة تويوتا راش موديل 2023، وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تقدر بـ 13 ثانية، وتستهلك نسبة من الوقود تقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر .

تويوتا راش موديل 2023

وتحتوى السيارة تويوتا راش موديل 2023 ، على عديد من المميزات ضمنها نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومدخل USB، مع سبولير خلفي اعلى ناحية الزجاج، وجنوط رياضية تصل لـ 16 بوصة، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HAC، بالاضافة إلى برنامج التوازن الالكتروني ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

تويوتا راش موديل 2023

وتضم السيارة تويوتا راش موديل 2023 ، مكابح ABSمانعة للانغلاق، بالاضافة إلى مكابح EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية، و 4 زجاج كهربائي، إلى جانب سنتر لوك، ومرايات جانبية للرؤية تعمل كهربائيًا، مع تجهيزات تتضمن حساسات ركن، وكاميرا خلفية .

تويوتا راش موديل 2023

اما عن سعر السيارة تويوتا راش موديل 2023 :

- أوتوماتيك / F/O 2022 بسعر 440,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 470,000 جنيه

- أوتوماتيك / F/O 2023 بسعر 520,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 550,000 جنيه