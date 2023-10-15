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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1030 مواطنا مجانا بقافلة طبية في كفر شكر

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بتنظيم قافلة طبية بكفر شكر لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان.


وقال الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبيةإن  القوافل الطبية العلاجية استهدفت أهالى قرية كفر مروان وتم توقيع الكشف الطبى على 1030 مواطن من خلال 7 عيادات طبية. 


وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (  الباطنة -  الأطفال - الجراحة  - النساء  - تنظيم الأسرة  - الأسنان -رمد ).


كما شملت القافلة وجود معملي دم وطفيليات ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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