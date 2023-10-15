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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحركة الوطنية: مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

المهندسة مرفت علي
المهندسة مرفت علي مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

طالبت المهندسة مرفت علي مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المصريين بضرورة المشاركة والنزول في الانتخابات الرئاسية باعتباره واجب وطني يساهم في تحسين صورة مصر أمام المجتمعات الدولية.

 

وشددت على ان مصر بلدٍ عظيم ويستحق منا تقديم الكثير من الجهد والعمل والتضحيات فبناء الاوطان ليس بالسهل والتعمير والعمران والنهوض بالبلد مسار اجباري لابد وان نسير فيه .

جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر حزب الحركة الوطنية المصرية الذي انعقد بمحافظة الاسكندرية ونظمته امانة الحزب بالمحافظة برئاسة احمد الهلباوي امين عام الحزب بالاسكندرية وعضو الامانة العامة لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية والاحتفال بذكري نصر اكتوبر العظيم ، وشارك في المؤتمر وفد رفيع من اعضاء الهيئة العليا للحركة الوطنية المصرية والامانة العامة وامناء الامانات المركزية ونواب ومساعدي رئيس الحزب .

كما شارك الهيكل التنظيمي للحزب بمحافظة الاسكندرية بكامل تشكيلة والعديد من نواب البرلمان والقيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية ورجال الدين من الاوقاف والكنيسة بالمحافظة .

وتابعت مرفت علي خلال كلمتها مؤكدة علي ان الرئيس السيسي قدم لمصر الكثير ومازال يقدم لكن الظروف الدولية المحيطة بنا لا تساعده في ظل محيط دولي ملتهب وحروب متلاحقة تندلع علي كل بقع متعددة من العالم وبالاخص علي حدودنا الشرقية في مع غزة واسرائيل والغربية في ليبيا والجنوبية مع السودان جميعها بلا شك اثرت وبشكل مباشر علي الداخل المصري واثرت علي الأوضاع الاقتصادية.

واوضحت مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن بناء الاوطان خيار مصيري ويحتاج منا الصبر والجلد والالتفاف حول القيادة السياسية ودعم جهودها المخلصة من اجل مصر ، محذرة من مؤمرات تحاك بليل ضد الوطن من حفنة مرتزقة كارهي الدولة المصرية مدعومين من دول وجهات اجنبية تستهدف اسقاطنا وتوريطنا في حروب وفوضي وخراب وعلينا الحذر والوعي حتي لا نسقط في فخ هؤلاء .

ووجهت المهندسة مرفت التهنئة للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكري انتصارات اكتوبر المجيد مؤكده علي انه انتصار العزة والشموخ والكبرياء واستعادة الكرامة الامر الذي يجعلنا كشعب ندين بالولاء لهذا الجيش العظيم الذي يمثل رمز الحماية والسند للوطن باسره .

الجدير بالذكر أن  اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية كان قد اكد خلال المؤتمر ان كل تحركات الحزب السياسية ومواقفه الوطنية وبالأخص المرتبطة بانتخابات رئاسة الجلعلم والفهم والمكانة والمنزلة والثقل ما يمكنها من ادارة شئون البلاد بوعي وحكمة واقتدار.

وتابع اللواء محمود خليفة :علينا ان ننظر إلي الاستحقاق الرئاسي وما سينجم عنه من تبعات متعلقة بطريقة ادارة شئون دولة علينا ان نلحظ ان كل حدودنا مشتغله في الشرق والغرب والجنوب والخطر يحيط بمصر من كل ناحية وبالتالي لابد وان يكون للدولة رئيس بحجم مصر وئيس لديه من المعلومات والخبرة والفهم ما يجعله قادراً علي ادارة الدولة في تلك الظروف الصعبة وبالتالي ومن وجهة نظرنا ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الشخصية الاجدر والانسب لتولي شئون الحكم خلال تلك المرحلة .  

واوضح محمود خليفة صحيح ان هناك اعباء معيشية وغلاء اسعار وتبعات اقتصادية يعاني منها المواطن والاسر المصرية لكننا لسنا وحدنا في العالم الذي نعاني منها انما هناك ظرف عالمي وحروب ونزاعات واحداث دولية اثرت علي الجميع بلا استئناء ولكن هناك فئات معادية تعمل علي استغلال تلك الازمات للاساءة والتحريض وبث الفتن والفرقة وعلينا نحن كمواطنين ان نعي لحجم ما يحاك ضدنا لانهم لا يستهدفون اشخاص انما يستهدفون وطن وبلد باكمله يستهدفون اغراقه في الفوضي والخراب والدمار .

وعلي الصعيد الدولي والحزب الدائرة في غزة قال اللواء محمود خليفة اننا في مصر نحترم الاشقاء ونقدر المقاومة الفلسطينية وندعمها ونعمل جاهدين من اجل مساندهم في تحرير ارضهم وهذا ليس وليد اليوم انما هو موقف تاريخي الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وينبغي هنا ان نلمح الي ان الارض المصرية مصانه ولا احد يستطيع المساس بها وان مزاعم تهجير اهل غزة في سيناء جميعها مزاعم واهية فلا مصر يتوافق علي ذلك ولا حتي اهل غزة فلسطين يوافقون علي ذلك .

ووجه خليفة خلال كلمته التهنئة بنصر اكتوبر  المجيد قائلاً : تحية عظيمة لكل المشاركين في نصر اكتوبر العظيم مشيداً بدور بطل الحرب والسلام صانع نصر اكتوبر الرئيس الراحل محمد انور السادات وقدرته العبقرية في الاعداد السياسي والاعداد العسكري  والإعداد الاعلامي وقدرته علي تهيئة  الاجواء للمعركة حتي تحقق الاعجاز والنصر المبين الذي كان مفاجاة في يوم الغفران عيد اليهود.

 

وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية علي أن الحزب اعلن موقفه السياسي من الانتخابات الرئاسية المقبلة مبكرا ومبكرا جدا وبالتحديد منذ يوم 10 يوليو الماضي وقبل اي حزب سياسي في مصر حيث تم اعلان موقفنا من خلال مؤتمر جماهيري لا من خلال بيانا.

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