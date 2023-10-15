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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عايز يشوه سمعة مراتي.. سائق يسدد 3 طعنات لشاب في إمبابة

صدى البلد

انتقم سائق من شاب حاول إعادة علاقة عاطفية سابقة بينه وبين زوجته ، فسدد له 3 طعنات وسط الشارع بمنطقة إمبابة ، على إثرها تم نقل المصاب إلى المستشفى وألقت مباحث الجيزة القبض على الزوج المتهم ، وأمر اللواء هشام أبو النصر بإحالته وزوجته إلى النيابة التي تولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من الخدمات الأمنية بمستشفي الهرم باستقبال «سائق»- 31سنه- مصاب بـ 3 طعنات منها جرح شبه نافذ بالجانب الأيسر من البطن وجرح قطعي بالذراع الأيسر، واتهم «سائق» -45 سنه- وزوجته «ربة منزل»- 40 سنه -، وقرر خلال استجوابه انه كانت تجمعه علاقة عاطفية مع زوجة المتهم أثناء انفصالها عن زوجها منذ فترة، وانقطعت عقب عودتها لزوجها، وأنه حاول التردد عليها، أملا منه في محاولة إعادة تلك العلاقة إلا أنه فوجئ حال مقابلته لها في منطقة سكنها، بقيام زوجها بالتعدي عليه بسكين كان بحوزته.

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ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بأقوال المصاب قرر أن المجني عليه كان دائم التردد على منطقة سكنهم، محاولا نشر السمعة السيئة لزوجته وأنها على علاقة به، وأنه قام بتحذيره أكثر من مرة، إلا أنه لم يستجب له مما دفعه إلى التعدي عليه، وتم ضبط السلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق .

عايز يشوه سمعة مراتي امبابة سائق يسدد 3 طعنات علاقة عاطفية مستشفي الهرم

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