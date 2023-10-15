بشعار «قادرة على التحدي».. انطلاق المؤتمر السنوي الحادي عشر للأرامل والأيتام بالغردقة|صور

على مدار ثلاثة أيام انطلق المؤتمر السنوي للأرامل والأيتام الحادي عشر تحت شعار "قادرة على التحدي" بفاعلياته المختلفة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بتنظيم من مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشارك بالمؤتمر أكثر من 400 سيدة وطفل من الأرامل والأيتام من الفئات الأولى بالرعاية بمختلف محافظات مصر، ويهدف المؤتمر إلى بث روح التحدي في المشاركات من خلال عدة محاضرات وندوات تثقيفية وتعليمية تتناول العديد من الموضوعات التي تخص تنمية الأسرة.

كما تضمن المؤتمر العديد من الفقرات الترفيهية ونزول الشاطئ وتفاعل الأطفال مع هذه الأنشطة وسط أجواء من الفرحة، كما تم عقد ندوات نفسية للفتيات فوق سن 12 عامًا لتعلم حدود التعامل وبناء الشخصية إلى جانب المشكلات التي تعاني منها السيدة الأرملة وكيفية التغلب عليها، فضلًا عن تعليم الأطفال كيفية قبول الآخر والثقة بالنفس .

كما تضمنت الفعاليات ندوة للسيدات والفتيات بشأن التمكين الاقتصادي وكيفية إدارة المشروعات وتسويقها إلى جانب توعية الفتيات بكيفية التعامل مع مواقف الحياة بالإضافة إلى النظافة الشخصية.

وتفاعل الأطفال والفتيات والسيدات مع هذه الأنشطة التي تتعلق بجوانب الحياة اليومية وقدمتها مؤسسة راعي مصر خلال المؤتمر بشكل بسيط وجذاب لزيادة الوعي لدى هذه الفئات الأولى بالرعاية .

وأكد المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء راعي مصر حرص المؤسسة على تنظيم هذا المؤتمر على مدار العام في مناطق ساحلية مختلفة، مشيرا إلى أن المؤتمر يقدم جانبا توعويًا وتعليميًا وثقافيًا وترفيهيًا للفئات الأولى بالرعاية من منطلق حرص المؤسسة على بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته على كل المستويات.

من جهتها.. قالت نرمين فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة راعي مصر إن شعار "قادرة على التحدي" يعكس أهداف الموتمر التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها لخدمة أهالينا من الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الموتمر يقوم بدور مهم في تغيير بعض المفاهيم والعادات الخاطئة لدي السيدات والفتيات في القرى حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات وتنشئة أبنائها بشكل سليم إلى جانب التعامل مع الثورة التكنولوجية بشكل صحيح.