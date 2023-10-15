عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشعار «قادرة على التحدي».. انطلاق المؤتمر السنوي الحادي عشر للأرامل والأيتام بالغردقة|صور

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 على مدار ثلاثة أيام انطلق المؤتمر السنوي للأرامل والأيتام  الحادي عشر تحت شعار "قادرة على التحدي" بفاعلياته المختلفة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بتنظيم من مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشارك بالمؤتمر أكثر من 400 سيدة وطفل من الأرامل والأيتام من الفئات الأولى بالرعاية بمختلف محافظات مصر، ويهدف المؤتمر إلى بث روح التحدي في المشاركات من خلال عدة محاضرات وندوات تثقيفية وتعليمية تتناول العديد من الموضوعات التي تخص تنمية الأسرة.

كما تضمن المؤتمر العديد من الفقرات الترفيهية ونزول الشاطئ وتفاعل الأطفال مع هذه الأنشطة وسط أجواء من الفرحة، كما تم عقد ندوات نفسية للفتيات فوق سن 12 عامًا لتعلم حدود التعامل وبناء الشخصية  إلى جانب المشكلات التي تعاني منها السيدة الأرملة وكيفية التغلب عليها، فضلًا عن تعليم الأطفال كيفية قبول الآخر والثقة بالنفس .

كما تضمنت الفعاليات ندوة للسيدات والفتيات بشأن التمكين الاقتصادي وكيفية إدارة المشروعات وتسويقها إلى جانب توعية الفتيات بكيفية التعامل مع مواقف الحياة بالإضافة إلى النظافة الشخصية.

وتفاعل الأطفال والفتيات والسيدات مع هذه الأنشطة التي تتعلق بجوانب الحياة اليومية وقدمتها مؤسسة راعي مصر خلال المؤتمر بشكل بسيط وجذاب لزيادة الوعي لدى هذه الفئات الأولى بالرعاية .

وأكد المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء راعي مصر  حرص المؤسسة على تنظيم هذا المؤتمر  على مدار العام في مناطق ساحلية مختلفة، مشيرا إلى أن المؤتمر يقدم جانبا توعويًا وتعليميًا وثقافيًا وترفيهيًا للفئات الأولى بالرعاية من منطلق حرص المؤسسة  على بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته على كل المستويات.

من جهتها.. قالت نرمين فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة راعي مصر إن شعار  "قادرة على التحدي" يعكس أهداف الموتمر التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها لخدمة أهالينا من الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الموتمر يقوم بدور مهم في تغيير بعض المفاهيم والعادات الخاطئة لدي السيدات والفتيات في القرى حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات وتنشئة أبنائها بشكل سليم إلى جانب التعامل مع الثورة التكنولوجية بشكل صحيح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

أمطار في 9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

بسبب الديون.. شوبير يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

نعزز قواتنا على كل جبهات القتال.. بوتين يعلن فشل الهجوم المضاد الأوكراني تماما

مجمع البحوث الإسلامية يثمن الموقف المصري بالتمسك في سرعة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

صحيفة عبرية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لإغلاق مكتب حماس في قطر

جريمة حرب.. مجلس النواب يرفض المطالب الدولية بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة

حراك دبلوماسي صيني لإنهاء الحرب بقطاع غزة.. وإشادة بدور مصر في الصراع

برئاسة السيسي|مجلس الأمن القومي: نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

فيديو

شقيق وشقيقة محمد صلاح يردون على انتقاد فخر العرب لموقفه من فلسطين.. فيديوجراف

جدتها تفجر مفاجأة.. سر حلاقة شعر لينا أحمد الفيشاوي زيرو

الذهب يتهاوى .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ