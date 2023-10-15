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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جولة ميدانية لمتابعة خدمات مكتب تراخيص عمل الأجانب بالإسماعيلية

صدى البلد

 

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية على مكتب تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للإستثمار، للإطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين وممثلي الشركات على أكمل وجه.  

                                                              وكذلك طريقة تقديم أوراق المستثمر وطريقة الدخول علي منظومة التحول الرقمي .    

                                                              يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية  تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبشكل لائق في جميع مديريات العمل بالمحافظات ، وتفعيل دور المديريات فى جميع ملفات العمل المنوطة بها ، واعتماد المنظومة الرقمية فى جميع الخدمات المقدمة فى ظل رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ..

وأوضح حسن رداد  مدير المديرية  ، أنه استقبله في بداية جولته نهله محمد محمود مديرة المكتب والعاملين به ، ورافقه خلال جولته سامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وإبراهيم حلمى مدير إدارة العلاقات العامة ، وسامية عبد السلام مديرة إدارة عمل الاحياء ، حيث تم تقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التى يقدمها المكتب والاجراءات المتبعة في القيام بمهامه في خدمة المواطنين والمستثمرين ، وكيفية تقديم أوراق المستثمر وطريقة الدخول علي منظومه التحول الرقمي .                                                          

  كما التقي مدير المديرية خلال جولته  بالدكتور سامح الزملوط رئيس مجمع الخدمات الاستثمار وتم اقتراح عمل بروتوكول تعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية يتم من خلاله عمل ندوات توعوية لاصحاب الاعمال للتعرف علي قانون 12 لسنة 2003 وكيفية تطبيقه داخل المنشآت الخاضعة لقوانين الاستثمار قانون رقم 72 المعدل لقانون رقم 8 وقانون رقم 159  لأصحاب الاعمال .


ونوه مدير المديرية إلى أنه  تم اقتراح عقد ندوات توعوية عن السلامة والصحة المهنية بالتعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية،ومناقشة مقترح لتفعيل ندوة عن وحدة المساواة بين الجنسين والتعرف علي المادتين 43 و 44 الخاصة بعمل المرأة في الأعمال الخطرة ،  وذلك في إطار إهتمام الدولة المصرية والوزارة بتوعية جميع أطراف العملية الانتاجية وتحقيق روية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير الحياه الكريمة لكافة الموطنين .

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