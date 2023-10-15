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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مجلس الأمن القومي: تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية لمساعدة غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرر إجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكثيف الأتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية و الإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة لغزة، وذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".

ترأس  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.


وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:
- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة. 
- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. 
- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته. 
- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

وتناول أجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

 

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مجلس الأمن القومي: تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية لمساعدة غزة

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