السفير الفلسطيني بالقاهرة: الرئيس السيسي خير مدافع عن قضيتنا ونثق في تحركاته

أكد السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يثقون ثقة كاملة في القيادة السياسية المصرية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي خير مدافع عن القضية الفلسطينية وعن الشعب الفلسطيني وعن حقوقه المشروعة.



وأضاف اللوح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الأحد، بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، أن هناك اتصالات مستمرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس محمود عباس للتشاور المستمر وتنسيق التحركات للتصدي لهذا العدوان، وفتح ممرات إنسانية، وكذلك حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وحقه في إقامة دولته وفقا للمبادرة العربية للسلام.

وأكد على رفض السلطة الفلسطينية لعمليات التهجير التي تسعى إسرائيل لفرضها وهو ما أكد عليه كذاك الرئيس عبدالفتاح السيسي من غرض إسرائيل من ذلك تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن أقوى رد على إسرائيل وجود نحو 2000 فلسطيني في معبر رفح ينتظرون فتح المعبر للعودة إلى أرضهم في قطاع غزة.