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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مشاكل كبيرة وصلت للمحاكم بين إيلون ماسك وحبيبته السابقة

مشاكل كبيرة وصلت
مشاكل كبيرة وصلت للمحاكم بين إيلون ماسك وحبيبته السابقة

يتنازع الزوجان السابقان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والمغنية جرايمز على حقوق حضانة أطفالهما الثلاثة - X Æ A-Xii البالغ من العمر 3 سنوات، و Tau Techno Mechanicus البالغ من العمر عامًا واحدًا، و Exa Dark Sideræl البالغ من العمر عامًا واحدًا. رفع إيلون دعوى قضائية لأول مرة في تكساس في 13 سبتمبر، مطالباً بأن يصبح ولي أمر أطفاله القانوني. وزعم مؤسس شركة Tesla أنه كان لديه "الرعاية الفعلية والسيطرة والحيازة لكل طفل منذ ولادة كل طفل". وأن هذه الرعاية تمت في تكساس، حيث يُفترض أنه عاش بدوام كامل لمدة "ستة أشهر متتالية" تقريبًا.

بعد أيام فقط في 29 سبتمبر، تقدمت جرايمز بـ "التماس لإقامة علاقة أبوية" الخاصة بها - ولكن في كاليفورنيا بدلاً من ذلك. كما طلبت الحضانة الجسدية لأطفالها الثلاثة و "أمر تقييدي قياسي" لمنعها أو إيلون من نقلهم خارج الولاية الذهبية.

والآن، طلبت المغنية البالغة من العمر 35 عامًا من القاضي رفض دعوى صديقها السابق. في مذكرة تم تقديمها في 6 أكتوبر وحصلت عليها  يوم الجمعة، أصرت جرايمز مرة أخرى على أنها وأطفالها الثلاثة لم يعودوا يعيشون في تكساس - وأسكت ادعاءات إيلون بأن الأسرة كانت في نفس المنزل في الولاية من مايو إلى يوليو من هذا العام. وذكرت في الإيداع الأخير أنهم انتقلوا إلى كاليفورنيا "في أو حوالي" 31 ديسمبر 2022.

سبب آخر يجعلها تشعر أنه يجب رفض دعواه؟ زعمت جرايمز أن مؤسس SpaceX يقضي وقتًا طويلاً على الساحل الغربي! تقدر أنه موجود هناك لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع ثم فقط في أوستن، تكساس، حيث رفع الدعوى القضائية، حوالي 46 % من الوقت. مع وضع هذه التفاصيل في الاعتبار، تشعر الأم أن الدعوى القضائية "غير المناسبة" بحاجة إلى رفضها لأنها "لم يكن لديها ولا تزال لا توجد اتصالات مستمرة أو منهجية أو دنيا مع تكساس":

"افتراض المحكمة للاختصاص في هذا الإجراء غير مناسب بسبب الحقائق والظروف المحددة لأطراف هذه الدعوى، وسوف يؤذي المفاهيم التقليدية للعب النظيف والعدالة الجوهرية."

من غير المعروف ماذا يعتقد إيلون ماسك حول هذا الطلب الأخير من جرايمز. ولكن بالنظر إلى أنه اتهم سابقًا مغنية Genesis "بمحاولة التحايل على اختصاص" المحكمة في تكساس بزعم أنها لم تعد مقيمة في الولاية، فهو لن ينزل بدون قتال. توقع أن تصبح معركة الدعوى القضائية هذه أكثر وحشية.

ماسك إيلون ماسك جرايمز دعوى قضائية Tesla SpaceX genesis

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