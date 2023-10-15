من 15 لـ 25%|الشرقية تنفذ مُبادرة خفض الأسعار لعدد من السلع الغذائية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات التموين والطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك إلتزام التجار بتطبيق مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض عدد من السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح بين 15 و25 %، والتي تم تطبيقها من أمس بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحه والطب البيطري بتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% ، يأتي ذلك تطبيقاً لمبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتباراً من أمس بهدف تخفيف العبء على المواطنين لافتاً الي إنه طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تم تحديد سبع مجموعات سلع أساسية والتي تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، و هي ( الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض ، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز) وكذلك خفض 15٪ من أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحه والطب البيطري بالمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الإستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة ، لتعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.