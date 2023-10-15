"سنغير الوضع إلى الأبد".. الاحتلال الإسرائيلي يتوعد أبرياء غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ستكون مميتة، وستغير الوضع إلى الأبد.

وأضاف جالانت، في تصريحات تحمل مناداة بقتل الأبرياء في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي على حدود غزة: “هذه ستكون حربا شرسة، حربا مميتة، حربا دقيقة، وستكون حربا تغير الوضع إلى الأبد”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن حكومته تعمل على مدار الساعة، في جبهة موحدة، مشيرا إلى أن هذا يحمل رسالة واضحة إلى الإسرائيليين والعدو والعالم.

وخلال الاجتماع الأول لحكومة الطوارئ الإسرائيلية، قال نتنياهو: حماس ظنت أننا سنتفكك لكننا سنفكك حماس".

وطالب نتنياهو بالوقوف دقيقة صمت "تخليدا لذكرى الإسرائيلين الذين سقطوا في الاشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.