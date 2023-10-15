نفاد تذاكر مباراة منتخب مصر الودية أمام الجزائر

أكد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية، أن تذاكر مباراة مصر والجزائر نفدت بالكامل، وسيكون الحضور الجماهيري كبيرا.

وكتب كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه على “فيسبوك”: "نفاد تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائر فى السابعة مساء غد، الاثنين، ودياً على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

مباراة منتخب مصر أمام محاربي الصحراء تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات “أون تايم سبورت”، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.