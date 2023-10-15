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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق اليوم الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة آليات حصول مستشفيات جامعة الزقازيق على اعتماد "GAHAR" ، استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات ، والدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور وائل الدرندلي والدكتور سيد العقده أعضاء مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

 

رحب الدكتور خالد الدرندلى بوفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى رحاب جامعة الزقازيق ، مشيدا بما تقدمه الهيئة لتطوير الخدمة الطبية ، والتى تعد إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر وتعمل على إصدار متطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد لكافة المستشفيات والمنشآت الطبية، حيث تعمل وفقا لمعايير عالمية في تقييم المستشفيات، متمنيا تحقيق تلك المعايير بالمستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق، مستعرضا منشآتها وإمكانياتها والخطة المستقبلية للتوسعات والتطوير بها لخدمة أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد طه أن الزيارة تكتسب مكانة هامة نظرا لكثافة وتنوع الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفيات جامعة الزقازيق لقطاع عريض من المواطنين، حيث تعد محافظة الشرقية ثالث محافظة من حيث عدد السكان، مشيدا بالاهتمام الذي توليه قيادات الجامعة وعلى رأسهم الدكتور خالد الدرندلي بحصول مستشفيات الجامعة علي اعتماد GAHAR ، والذي يعد بوابة الدخول الرئيسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل .

 

وعقب الزيارة توجه رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات لمستشفى الجراحة بالمركز العلمى لافتتاح البرنامج التدريبي الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع إدارة كلية الطب والخاص بتدريب الكوادر الطبية علي معايير جودة الرعاية الصحية واعتماد GAHAR ، فى الفترة من ١٥ إلي ١٧ اكتوبر ٢٠٢٣م .

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جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات  ، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات ، والدكتور غاده نصر مدير وحدة الجودة بالمستشفيات ، ورؤساء الأقسام بالمستشفيات وأعضاء هيئة التدريس ومنسقين الجودة بالأقسام والإدارات ومديري المستشفيات وجميع العاملين بالمستشفيات.

جدير بالذكر أن الاحتفالية بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وتلاوة ايات من الذكر الحكيم ، كما تم عرض ملخص سريع عن أنشطة الجودة بالمستشفيات ، وفي الختام تم تكريم الحضور من أعضاء الهيئة والعاملين بالمستشفيات من رؤساء الأقسام ومديرى العموم.

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