صافرة إماراتية تدير مباراة مصر والجزائر الودية غدا

تقرر إسناد مهمة إدارة المواجهة الودية التى تجمع بين المنتخب الوطنى الأول ونظيره الجزائرى لطاقم تحكيم دولى إماراتى بقيادة يحيى الملا.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "حكم مباراة مصر والجزائر الودية"

يدير المباراة بين مصر والجزائر طاقم تحكيم دولي إماراتي بقيادة يحيى الملا ويساعد الملا كل من:

- محمد أحمد يوسف - مساعد أول

- حسن المهري - مساعد ثاني

- أحمد عيسى دوريش - حكم رابع

- محمد عبيد خادم - حكم فيديو

- جاسم عبدالله - حكم فيديو مساعد

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائر فى السابعة مساء غد، الاثنين، ودياً على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

مباراة منتخب مصر أمام محاربي الصحرع تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات أون تايم سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.