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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الآثاريين العرب يعلن أسماء الفائزين بجوائز العام

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب عن جوائز المجلس لعام 2023 والتى تشمل جوائز المجلس العربى العينية وجوائز المجلس العربي ذات المردود المادى.

جاء هذا فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم 36 لعام 2023 برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى صباح الخميس 12 أكتوبر. 

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن جوائز المجلس العينية تشمل جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب التشجيعية للوعى الأثرى وفاز بها الدكتور مصطفى محمد الصادق طبيب استشارى وناشط في حماية التراث ونشر الوعى الأثرى وذلك لدوره الكبير في توثيق مقابر القاهرة قبل وبعد أعمال الإزالة.  

جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب للتفوق العلمي لشباب الآثاريين وفاز بها كلًا من الدكتورة رشدية ربيع علي حسن  أستاذ ترميم وصيانة الآثار العضوية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور حمود ناهض الدهدار (فلسطين)  مدير الترخيص السياحي بوزارة السياحة والآثار، والآثارى المهدى السحاس   (المغرب) مفتش الآثار التاريخية والمواقع بمديرية الثقافة بالداخلة - وادي الذهب.

جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب للتميز الأكاديمى وفاز بها كلًا من الدكتورة ندى بابكر محمد إبراهيم (السودان) أستاذ مشارك  كلية السياحة والآثار- جامعة شندي، والدكتور أيمن عبد الفتاح وزيرى  أستاذ ورئيس قسم الآثار المصرية  بكلية الآثار جامعة الفيوم.

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جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب للريادة في حماية التراث الحضارى العربي  وفاز بها أحمد محمد البرش (فلسطين)  مدير الترميم والحماية بوزارة السياحة والآثار- فلسطين.

جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب للجدارة العلمية وفاز بها الدكتور فكرى حسن أستاذ المصريات والعميد السابق للجامعة الفرنسية.

جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب التقديرية وفاز بها كلًا من الدكتور علاء عبد المحسن شاهين أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى بكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور حجاجي إبراهيم محمد أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بكلية الآداب جامعة طنطا.

الدرع الفخرى للمجلس العربي للآثاريين العرب وحصل عليه الدكتور خميسى حميدى (الجزائر) الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية على دوره الكبير في دعم مسيرة الآثاريين العرب وإدارات اتحاد الجامعات العربية.

ويتابع الدكتور ريحان بأن هناك جوائز المجلس العربي ذات المردود المادى ومنها جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب باسم المرحومة ابتهال جمال عبد الرؤوف وفازت بها الطالبة مني محمد عبده سليمان الأولى على شعبة الآثار الإسلامية قسم الآثار كلية الآداب جامعة المنيا.

جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب مقدمة من  الدكتورة راندا بليغ في مجال نشر الوعي الأثري وحماية التراث وفازت بها الدكتورة رضا علي السيد عطاالله  مدرس الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة الأقصر.

جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب باسم الدكتور على رضوان (رحمه الله) والمخصصة لأفضل بحث في مجال تاريخ الفن المصرى القديم والآثار والديانة المصرية القديمة ومنحت لإسم الدكتور رمضان البدرى (رحمه الله) أستاذ المصريات بجامعة توبنجن الألمانية ومدير حفائر الجامعة بسقارة السابق. 

جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب باسم الدكتور جاب الله على جاب الله (رحمه الله) وتمنح لأفضل بحث علمى يمثل دراسة جادة تقدم رؤية جديدة لآثار وتاريخ الدولة الحديثة وعلاقات مصر الخارجية خلال هذه الفترة وفاز بها الدكتور محي الدين النادي أبو العز أستاذ مساعد بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة المنيا
جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب باسم الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصارى (رحمه الله) والمقسّمة على جائزتين متساويتين وتمنح لأفضل عمل علمي يتناول علاقة الوطن العربى بشبه الجزيرة العربية فى مجال الآثار والحضارة وفاز بها عن القسم الأول الآثار والحضارات القديمة الدكتور نهاد حسن حجى الشمرى (العراق)  أستاذ الدراسات الشرقية بجامعة واسط .

جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب مقدمة من الدكتور أحمد بن عمر الزيلعى وفاز بها مناصفةً كلًا من الدكتور عبدالرحيم خلف عبدالرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة حلوان والدكتور محمود محمد راضي زين العابدين (سوريا) أستاذ مشارك بكلية الهندسة المعمارية جامعة يلديز التقنية.

جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب مقدمة من الدكتورة حصة بنت عبيد بن صويان الشمري وتمنح لأفضل بحث في مجال العمارة الإسلامية وتضم هذه الجائزة البحوث والمشروعات المعمارية في مجال الترميم والصيانة والحفاظ على التراث الإسلامي والتطوير وإعادة تأهيل المواقع الإسلامية وفاز بها الدكتور خليل التفكجى (فلسطين)  مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق وعضو اللجنة الرئاسية لشئون القدس.

جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب باسم الشيخ  جميل عبد الرحمن خوقير (رحمه الله) مقسمة إلى قسمين، وقد فاز بالقسم الثانى حول أثر الحضارة الإسلامية في أوروبا وآسيا الدكتور وليد على خليل أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة الفيوم.

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الآثاريين اتحاد الجامعات الدكتور محمد الكحلاوى الحفاظ على التراث المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين حماية التراث

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