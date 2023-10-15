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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الأب الروحي..كتبها ماريو بوزو لتسديد ديونه وتحولت لأشهر الأفلام الخاصة بالمافيا..ما السبب؟

صدى البلد

لم يكن الكاتب الأمريكي ذو الأصل الإيطالي، ماريو بوزو (1920-1999) يتخيل أن روايته "العراب" “the godfather” ، التي كتبها في نهاية الستينيات بهدف تسديد ديونه، ستصبح واحدة من أكثر الروايات مبيعًا وتأثيرًا في المشهد الأدبي والثقافي. قبل ذلك، كانت لـ بوزو روايتان فاشلتان، ولكن روايته الثالثة تحولت إلى ظاهرة عالمية بفضل النسخة السينمائية التي أخرجها فرانسيس كوبولا. قدم كوبولا في ثلاثة أجزاء من "العراب" رؤية مظلمة لحلم أمريكا، من خلال استكشافه العميق لعالم المافيا في نيويورك.

نجاح فيلم العراب

وفقًا لتقرير منشور في صحيفة "لوموند" الفرنسية حول "العراب" وأفلامه، حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة فور عرضه في مارس 1972، وهذا قبل أن يحقق نجاحًا كبيرًا عالميًا، وكان النجاح المذهل للفيلم سببًا في إثارة فضول زعماء المافيا الحقيقيين حول كيفية الحصول على هذه المعلومات المدهشة والتفاصيل الدقيقة عن عالمهم.

الأب الروحي

اعترف بوزو سابقًا بأنه استلهم أحداث روايته من حياة شخصيات حقيقية في محيط المافيا بـ نيويورك. وكشف التقرير الفرنسي أنه من بين مصادره كان المجرم الأمريكي الشهير فرانك كوستيلو (1891-1973)، وكذلك الفنان الأمريكي فرانك سيناترا (1915-1998) الذي اشتُهرت الشائعات بدوره في التوسط بين الرئيس جون كينيدي وعصابات المافيا لدعم حملته الرئاسية.

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تم تكليف كوبولا في عام 1972 بإنتاج فيلم عن العصابات استنادًا إلى نجاح رواية بوزو، وتم تحقيق الهدف وتجنب صيغة أفلام البوليسية التقليدية في الثلاثينيات. تحقق الفيلم للغرض المرجو بفضل المساهمات الفنية المميزة، مثل الموسيقى الرائعة للفنان نينو روتا (1911-1979)، بالإضافة إلى أداء الممثلين على أعلى مستوى. 

قدم مارلون براندو (1924-2004) أداءً رائعًا ولم يكن الكاتب الأمريكي ماريو بوزو يتخيل أن روايته "العراب" ستحقق شهرة عالمية وتأثيرًا كبيرًا عندما قام بكتابتها في نهاية الستينيات. قبل ذلك، لم يكن بوزو يحقق نجاحًا كبيرًا في مجال الكتابة، ولكن "العراب" تحولت إلى ظاهرة ثقافية بفضل النسخة السينمائية التي أخرجها فرانسيس فورد كوبولا.

الأب الروحي

تدور قصة "العراب" حول عائلة كورليوني، وهي عائلة مافيا إيطالية في أمريكا. تتناول الرواية الصعود والهبوط في عالم الجريمة المنظمة وتدور حول الصراعات العائلية والسلطة والانتقام. تم تحويل الرواية إلى ثلاثة أفلام، حيث قام فرانسيس فورد كوبولا بإخراجها وكتابتها مع مساهمات من ماريو بوزو.

فيلم الأب الروحي 

صدر فيلم "الأب الروحي " الأول في عام 1972 وحقق نجاحًا هائلاً، حاز الفيلم على ثلاث جوائز أوسكار، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم، وأصبحت سلسلة أفلام "العراب" واحدة من أعظم الأفلام في تاريخ السينما. تتميز الأفلام بأداء ممثلين مشهورين مثل مارلون براندو وآل باتشينو وروبرت دي نيرو.

تأثرت رواية "العراب" بشخصيات وأحداث حقيقية في عالم المافيا، ولكنها تعد قصة خيالية. ومع ذلك، تركز الرواية على عناصر السلطة والجريمة والعائلة التي تشتهر بها الثقافة المافيا. 

يعد "العراب" إرثًا أدبيًا وثقافيًا هامًا واحتفظ بمكانته كواحدة من أعظم الروايات وأفلام الجريمة على الإطلاق.

الأب الروحى جون كينيدي زعماء المافيا فرانك سيناترا العراب بوزو ماريو بوزو

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