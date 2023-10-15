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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تستعرض جمالها وأنوثتها من داخل الجيم

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها بمجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وبدت ميرنا نور الدين ببنطال مُجسم باللون الأزرق، ونسقت عليه تي شيرت ابيض اللون، مما أبرز أناقتها وقوامها الممشوق، وانتعلت حذاء مسطح رياضي؛ ليتناغم مع ملابسها ويعكس أناقتها، ولم تتزين في ارتداء الإكسسوارات.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميرنا على تسريحة شعر بسيطة، فقامت بترك خصلات شعرها البنية منسدلة علي كتفها؛ مع مكياج ناعم لتظهر بملامح هادئة وطبيعية.


آخر أعمال ميرنا نور الدين 

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

في سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

 

 

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